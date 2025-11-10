Praia d'Ulé terá quatro dias de festa durante campeonato de surfe em Guarapari

O Ulé Music Sessions acontece de 20 a 23 de novembro, na Casa Hurley, na Praia d'Ulé, em Guarapari. O evento promete unir música, diversão e a energia do surfe justamente no período que a praia recebe uma etapa da World Surf League (WSL), inédito no Espírito Santo. O campeonato vai reunir grandes nomes do surfe mundial.
Cabe ressaltar que, de acordo com a organização da WLS, o festival de música não faz parte da programação oficial do circuito.
Durante o dia, as atividades têm foco esportivo e recreativo; ao entardecer, as festas tomam conta do evento, com DJs como Lukão, Bero e Pedro Pérez. Na quinta (20), o início da programação é marcado por um café da manhã coletivo. Já na sexta (21), o destaque fica para a programação musical, que dura mais de 4 horas, além das atividades matinais.
Sábado (22) é dia de altinha, aulas de funcional, funk e forró. No encerramento, no domingo (23), o samba assume o protagonismo com o grupo Sambasoul.
Entre as ativações especiais, destaque para a Printing Press, com personalização de peças, e o Cine Surf, que busca trazer o lifestyle e a cultura do surfe para o público.
PROGRAMAÇÃO
Quinta-feira (20/11)
- 8h às 10h - Café da manhã
- 18h às 20h - DJ Residente
- 20h às 20h30 - Renan
- 20h30 às 21h15 - DJ Lukão
- 21h15 às 22h - DJ Residente
- 22h - Encerramento
Sexta-feira (21/11)
- 7h - Yoga
- 8h às 10h - Café da manhã
- 18h às 20h - DJ Residente
- 20h às 21h30 - Pedro Pérez
- 21h30 às 22h - Bero Costa
- 22h às 22h30 - DJ RJ
- 23h - Encerramento
Sábado (22/11)
- 7h30 às 9h30 - Café da manhã
- 10h às 11h - Aula de funcional
- 14h às 16h - Tarde de altinha
- 18h às 20h - Residente
- 20h às 22h - Forró
- 22h às 22h30 - DJ ou Residente
- 23h - Encerramento
Domingo (23/11)
- 8h às 10h - Café da manhã
- 10h às 11h - Aulão de surf
- 13h às 16h - Tarde livre
- 17h às 19h - DJ Residente
- 19h às 20h30 - SambaSoul
- 20h30h às 21h - DJ Residente
- 21h às 21h45 - DJ Lukão
- 22h - Encerramento
INGRESSOS
Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos em três modalidades:
- Individual, com acesso às festas a partir das 17h. Valores promocionais: R$ 30 (+ taxa R$ 3,90) por dia (sexta, sábado ou domingo)
- Day Use, que dá direito às atividades diurnas e às festas noturnas (entrada a partir das 8h). Valores promocionais: R$ 45 (+ taxa R$ 5,85) por dia (sexta, sábado ou domingo)
- Passaporte, que garante acesso a toda a programação. Valor (1° lote): R$ 100 (+ taxa R$ 13).
- Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Sympla
1° Festival da Sereia
Além do Ulé Music Sessions, o 1° Festival da Sereia da Praia d'Ulé também estará presente durante os dias do campeoneto. A programação conta com foodtrucks, bandas (sempre às 15h), barraquinhas de artesanato e sorteios, no estacionamento da praia.