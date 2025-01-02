Praia de Camburi terá shows de É o Tchan, Israel Novaes e Jorge Vercillo

2025 já chegou com muita música para os capixabas. A tradicional Arena de Verão, localizada na praia de Camburi, em Vitória, traz uma programação repleta de shows gratuitos, com artistas locais e nacionais. O primeiro fim de semana será marcado por apresentações imperdíveis, com ninguém menos do que É o Tchan já nesta sexta-feira (3).
A programação divulgada até o momento contempla do dia 3 ao dia 5 de janeiro, mas outras atrações serão divulgadas em breve. Na sexta-feira, Diego Lyra abre a festa às 20h, acompanhado da Orquestra Ammor, em um show que promete emocionar o público. Em seguida, É o Tchan chega com todo o seu axé nostálgico às 22h, garantindo uma noite repleta de energia e diversão.
O sábado é a vez de Carlinhos Rocha, que sobe ao palco às 20h, preparando o terreno para Israel Novaes e seu sertanejo contagiante às 22h. Fechando o fim de semana, no domingo, Graciella D’Ferraz encanta com sua apresentação às 18h, seguida pelo consagrado Jorge Vercillo às 20h, trazendo o melhor da MPB.
A Arena de Verão 2025 terá como foco a preservação da vida e a convivência segura no trânsito. Além da parte musical, a Arena contará com o Espaço Procon, oferecendo serviços importantes para capixabas e turistas, além de diversas atrações culturais e esportivas durante todo o dia.
SERVIÇO
- Arena de Verão 2025
- Sexta-feira (3): Diego Lyra e Orquestra Ammor (20h); É o Tchan (22h).
- Sábado (4): Carlinhos Rocha (20h); Israel Novaes (22h).
- Domingo (5): Graciella D’Ferraz (18h); Jorge Vercillo (20h).
- Local: Praia de Camburi
- Entrada: Gratuita