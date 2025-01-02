  • Praia de Camburi terá shows de É o Tchan, Israel Novaes e Jorge Vercillo
Arena de Verão 2025

Praia de Camburi terá shows de É o Tchan, Israel Novaes e Jorge Vercillo

Programação gratuita acontece a partir de 3 de janeiro. Haverá ainda atividades esportivas e Espaço Procon
Felipe Khoury

Publicado em 02 de Janeiro de 2025 às 10:00

Camburi terá shows de Jorge Vercillo, É o Tchan e Israel Novaes neste fim de semana
Camburi terá shows de Jorge Vercillo, É o Tchan e Israel Novaes
2025 já chegou com muita música para os capixabas. A tradicional Arena de Verão, localizada na praia de Camburi, em Vitória, traz uma programação repleta de shows gratuitos, com artistas locais e nacionais. O primeiro fim de semana será marcado por apresentações imperdíveis, com ninguém menos do que É o Tchan já nesta sexta-feira (3).
A programação divulgada até o momento contempla do dia 3 ao dia 5 de janeiro, mas outras atrações serão divulgadas em breve. Na sexta-feira, Diego Lyra abre a festa às 20h, acompanhado da Orquestra Ammor, em um show que promete emocionar o público. Em seguida, É o Tchan chega com todo o seu axé nostálgico às 22h, garantindo uma noite repleta de energia e diversão.
É o Tchan
É o Tchan estará em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram/@olhargustavo_
O sábado é a vez de Carlinhos Rocha, que sobe ao palco às 20h, preparando o terreno para Israel Novaes e seu sertanejo contagiante às 22h. Fechando o fim de semana, no domingo, Graciella D’Ferraz encanta com sua apresentação às 18h, seguida pelo consagrado Jorge Vercillo às 20h, trazendo o melhor da MPB.
A Arena de Verão 2025 terá como foco a preservação da vida e a convivência segura no trânsito. Além da parte musical, a Arena contará com o Espaço Procon, oferecendo serviços importantes para capixabas e turistas, além de diversas atrações culturais e esportivas durante todo o dia.
Jorge Vercillo
O cantor Jorge Vercillo Crédito: Edu Hargreaves

SERVIÇO

  • Arena de Verão 2025
  • Sexta-feira (3): Diego Lyra e Orquestra Ammor (20h); É o Tchan (22h).
  • Sábado (4): Carlinhos Rocha (20h); Israel Novaes (22h).
  • Domingo (5): Graciella D’Ferraz (18h); Jorge Vercillo (20h).
  • Local: Praia de Camburi
  • Entrada: Gratuita

Veja Também

Verão 2025: saiba quais são as músicas que prometem bombar nas playlists

Férias no Espírito Santo: veja programações de lazer e diversão para as crianças

Carnaval 2025: tradicional Arrastão do Império acontece neste domingo (05)

Este vídeo pode te interessar

