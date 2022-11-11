Planetário de Vitória: confira as sessões sem agendamento de novembro

Planetário de Vitória abre sessões gratuitas às sextas-feiras, na Ufes Crédito: Brunella França

Pegar carona nessa cauda de cometa para ver a Via Láctea? Não precisa! Você pode ver e aprender muito sobre o universo das estrelas e galáxias nas sessões gratuitas e abertas ao público do Planetário de Vitória, na Ufes. Os encontros acontecem sempre às sextas, a partir das 18 horas. Com capacidade para 50 lugares, a entrada nas sessões é por ordem de chegada.

Nesta sexta-feira (11), rola a projeção do filme "Da Terra ao Universo", uma viagem através do tempo e do espaço que transmite, por meio de uma combinação impressionante de visões e sons, o Universo que nos é revelado pela ciência.

A seguir, "Reconhecimento do Céu Noturno" mostra como identificar algumas constelações e o movimento anual aparente do Sol, apresentando o céu de cada estação do ano. Destaca-se principalmente o papel fundamental do reconhecimento do céu para a contagem do tempo e localização.

Encerrando a noite, "Sistema Solar: Universo de Aventuras" exibe imagens reais e animadas. No filme, é possível conhecer os principais astros que compõem o Sistema Solar, como o Sol, os planetas, os satélites naturais, asteroides e cometas.

VIAGEM

No próximo dia 18, a noite começa com "Arqueoastronomia Mexica". Através de cenários imersivos impressionantes, a projeção ilustra o importante papel desempenhado pela observação astronômica para a evolução das culturas pré-hispânicas no México central. Os mexicanos usaram o conhecimento "calendárico" e astronômico herdado por suas culturas predecessoras para fundar a capital de seu império: Tenochtitlán. Cores, formas e sons vibrantes transportam o espectador para uma das culturas mais importantes que, até hoje, ainda vive no coração e na pele do povo mexicano.

Em novembro, Planetário de Vitória vai exibir documentários que mostram o universo, as galáxias e o sistema solar Crédito: Planetário de Vitória/Divulgação

Depois, uma sessão com linguagem infantil em "Reconhecimento do Céu", que proporciona a familiarização das constelações pelas crianças.

Logo após, tem "Sistema Solar: Uma Viagem entre os Planetas", que apresenta os principais astros que compõem o Sistema Solar, como o Sol, os planetas, os satélites naturais, asteroides e cometas.

ATIVIDADES

Na última sexta do mês, dia 25, a sessão das 18 horas exibe a projeção "Fantasma do Universo", abordando desde a jornada de prótons que percorrem o maior colisor de partículas do mundo na Europa até a visualização do Big Bang e do cosmos emergente. A produção é um novo show projetado para inserir o público na busca por matéria escura.

Às 18h30, tem a projeção de "Fronteiras", uma jornada para descobrir que os limites do universo são indistintos. Logo depois, seguindo com o projeto "Ciência no Planetário", o professor doutor Júlio César Fabris faz a palestra "O Universo em Expansão: 100 Anos do Artigo de Friedmann".

Em 1922, o matemático russo Alexsander Friedmann publicou o artigo em que, pela primeira vez na história, foi evocada a possibilidade que o universo fosse dinâmico, não-estático. Entre os cenários que ele discutiu, estava a do universo em expansão. O trabalho foi fundamental para a construção do atual modelo cosmológico padrão.

(Com informações da Prefeitura de Vitória)

ATRAÇÕES GRATUITAS DO PLANETÁRIO DE VITÓRIA EM NOVEMBRO