Sucesso há quase três décadas, "Hermanoteu na Terra de Godah" volta a Vitória

Hemanoteu (Ricardo Pipo) e Isaac (Welder Rodrigues) em "Hermanoteu na Terra de Godah" Crédito: Nicolau ElMoor / Divulgação

Antes de sua peregrinação para chegar a Godah (Aleluia, irmãos!), Hermanoteu vai dar uma passada por Vitória e, quem sabe, não aproveita para degustar uma deliciosa moqueca?

Calma, por enquanto, "HZ" ainda não pirou... A brincadeira (ou seria insanidade mesmo?) no início do texto é uma alusão à peça "Hermanoteu na Terra de Godah", comédia encenada pela companhia Os Melhores do Mundo.

Há quase 30 anos na estrada, mas com um texto sempre afiado e atualizado, contemplando situações do cotidiano, o espetáculo será apresentado na capital capixaba neste domingo (13), com sessões às 16h e 19h, no Centro de Convenções de Vitória. Os bilhetes para a apresentação das 19h já estão esgotados.

Em relação à peça, não há uma trama linear, pois as esquetes vão se atualizando, mas as citações a passagens bíblicas ou mesmo ao grupo inglês Monty Python - e seu "A Vida de Brian" - são claras.

No palco, acompanhamos a saga de Hermanoteu (Ricardo Pipo), jovem designado por um anjo (seria o novo messias?) a peregrinar até a misteriosa Godah, uma espécie de Terra Prometida.

Com suas nove moedas no bolso, o "escolhido" encontra pelo caminho tipos como o diabo, uma profetisa e Isaac (Welder Rodrigues), onde temos os melhores diálogos (surreais) da peça. Um em especial mostra como o guerreiro libertou os hebreus do Egito ao lado de Moisés!

Ah, sim: o espetáculo também conta com a luxuosa participação do saudoso Chico Anysio (morto em 2012), que interpreta Deus em textos com narrativa em off.

Loucuras à parte, conversamos com (o talentoso) Welder Rodrigues para tentar entender os motivos que levam "Hermanoteu na Terra de Godah" a continuar com salas lotadas mesmo com quase três décadas de estrada...

"A peça, apesar de se passar na antiguidade, é atual por tratar-se de um "pano de fundo" para acontecimentos do dia a dia. Tanto sociais, como políticos e culturais. Usamos a história do peregrino para falarmos da realidade. E o público se identifica imediatamente...", aponta Rodrigues, tentando explicar a fórmula do sucesso.

A peça, inclusive, se tornou viral na internet, com pessoas reproduzindo cenas inteiras, especialmente os diálogos entre Hemanoteu e Isaac. Com isso, logo pensamos que as redes ajudaram, e muito, na longevidade do espetáculo.

"Quando a internet surgiu, já estávamos com este espetáculo em cartaz! Não sabíamos como ficaria o teatro depois disso. Sabíamos que era uma mudança sem precedentes na vida de todos, mas resolvemos apostar. Deixamos nos fotografar, filmar e nos abrimos para a mudança. As cenas foram para internet. Arriscamos e acertamos", comemora.

"O fato das peças estarem inteiras na internet poderia representar o fim do público no teatro. Mas aconteceu o oposto, ganhamos plateia. As pessoas querem ver ao vivo aquilo que as diverte nas redes", enfatiza.

ATUALIDADES

O grupo Os Melhores do Mundo usa "Hermanoteu" como uma espécie de laboratório. Algumas esquetes são atualizadas com situações do cotidiano e até com a realidade de cada local onde é apresentada. Será que com Vitória vai acontecer o mesmo? Teremos piadas com capixabas?

"Fazemos uma crônica do que está acontecendo. A plateia sabe que, naquele dia, o que ela está assistindo é único. Antes, precisávamos de uma pesquisa em cada cidade. Hoje, já estivemos várias vezes em cada capital do Brasil e tantas cidades do interior. Já temos nossas próprias referências também. Vivemos as cidades. Temos amigos em Vitória e nos atualizamos dos assuntos do momento", despista Welder, teimando em não revelar se teremos surpresas em relação ao ES.

Durante o bate-papo, perguntamos ao humorista se satirizar passagens bíblicas não arrisca causar a ira de pessoas pertencentes a algum segmento religioso. "Tratamos do tema com cuidado. Não ofendemos. Brincamos. A peça é uma brincadeira com épicos do Velho Testamento. A plateia se diverte com as aventuras do anti-herói Hermanoteu", responde.

Cena da peça "Hermanoteu na Terra de Godah" Crédito: Nicolau ElMoor / Divulgação

Por falar em polêmicas, como é apresentar "Hermanoteu" em uma sociedade considerada bem mais conservadora do que há 25 anos, quando o texto foi apresentado pela primeira vez. O humor ácido pode continuar "livre, leve e solto"?

"O humor é uma crítica à sociedade. Brincamos com o erro. Com isso, mostramos o quanto somos ridículos, risíveis. A plateia está rindo dela mesma e das próprias referências, por isso não temos cautela. Pelo contrário, somos ferramenta de resistência e mudança", exalta Rodrigues.

"Precisamos nos colocar como tal. Não somos um grupo político, mas tudo é política. Não temos nem como deixar de ser o que somos, nos fizemos assim, criticando e rindo de nós mesmos. A plateia, que nos assiste, sabe disso. Já nos 'comprou'. O limite do humor para gente é a risada. Nós acompanhamos as mudanças e estamos atentos. As coisas mudam e nós também. Muita coisa não tem mais graça, por isso tiramos algumas piadas e trocamos por outras", reflete.

NA TELONA

Após vários especiais na TV, animações e DVDs com apresentações gravadas, "Hermanoteu na Terra de Godah" acabou virando longa-metragem, que contou com lançamento do canal Telecine e hoje está disponível em algumas plataformas digitais.

"A pandemia da Covid-19 não permitiu que nosso filme fosse para os cinemas como queríamos. Mas estamos felizes com a qualidade e repercussão que o projeto teve na TV. É uma superprodução e vai sendo assistida cada vez em mais plataformas. Superou as nossas expectativas em termos de qualidade. E o público vai nos dando um retorno maravilhoso. Eternizou a peça", acredita o humorista, que também está bombando na novela "Mar do Sertão", da Rede Globo, como o incorrigível Sabá, o Prefeito de Canta Pedra.

Corrupto, o mandatário só pensa no dinheiro e em formas de se manter no poder. Claro que é impossível não fazer uma metáfora com os políticos brasileiros dos tempos atuais. Será que a vida imitou a arte?

"O Sabá Bodó é um retrato de tantos políticos que, ao longo da história brasileira, se mantiveram no poder através de meios ilícitos. O sucesso do personagem é uma resposta do povo que ri da desgraça, mas que, cada vez mais, está percebendo como funciona o jogo político e sabe que pode ter voz para mudar a situação", complementa Welder Rodrigues.

"HERMANOTEU NA TERRA DE GODAH"