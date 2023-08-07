Música

Paul McCartney confirma 5 shows no Brasil; veja datas

Vitória ficou de fora desta passagem do ex-Beatle pelo país. Apresentações acontecem em novembro e dezembro
Agência Estado

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 15:28

Carta raivosa de John Lennon para Paul McCartney vai a leilão
Paul McCartney volta ao Brasil em novembro Crédito: AGB/Folhapress
O músico Paul McCartney, 80, anunciou nesta segunda-feira, 7, que fará shows no Brasil pela turnê Got Back. A passagem do ex-Beatle no País acontecerá entre o fim de novembro e meados de dezembro. Foram anunciadas 5 datas, em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Ainda não há informações sobre o início das vendas.
"Ok, ok, eu ouvi vocês", brincou, em vídeo. "Estou indo ao Brasil". Entre 2010 e 2017, o artista já passou seis vezes pelo território brasileiro.
Confira as datas:
  • 30 de novembro: Estádio Mané Garrincha, Brasília
  • 03 de dezembro: Arena MRV, Belo Horizonte
  • 09 de dezembro: Allianz Parque, São Paulo
  • 13 de dezembro: Estádio Couto Pereira, Curitiba
  • 16 de dezembro: Estádio Maracanã, Rio de Janeiro.
A pré venda exclusiva para clientes do Banco BRB começará na terça-feira, 8, e as vendas gerais começarão no próximo dia 10 pelo link eventim.com.br/paulmccartney.

