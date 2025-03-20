Participantes terão até 10 minutos para resolver cubo mágico em disputa no ES

Campeonato de cubo mágico agita shopping no ES Crédito: Pexels

Os amantes de desafios e raciocínio rápido terão a oportunidade de testar suas habilidades no 1º Campeonato de Cubo Mágico do Shopping Montserrat, que acontece neste sábado (22), das 14h às 18h, em Colina de Laranjeiras, na Serra

O evento, realizado em parceria com a Associação Brasileira de Cubo Mágico (ABRACM), seguirá as regras oficiais da modalidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas antecipadamente pela internet (confira no final da matéria) ou presencialmente no dia da competição.

Como funciona a competição?

O torneio será disputado em rodadas eliminatórias. Cada participante terá até 10 minutos para resolver o cubo mágico e poderá realizar cinco tentativas por rodada. Os competidores com os melhores tempos avançam para as próximas fases. No fim do campeonato, os três jogadores com a melhor média de tempo serão consagrados campeões e receberão prêmios especiais.

Toparia participar de um campeonato de cubo mágico? Crédito: Pexels/Juan Pablo Serrano

Premiação para os campeões

Além de vivenciar uma experiência desafiadora, os três melhores competidores serão premiados com brindes especiais. O vencedor do campeonato levará para casa um headphone Bluetooth da Presentec. O segundo colocado será contemplado com uma caixa de chocolates Delirius da Cacau Show, enquanto o terceiro lugar receberá um jogo de tabuleiro Pizzaria Maluca da Super Kids.

Diversão e estratégia para todas as idades

A competição é aberta para todas as idades, permitindo a participação tanto de iniciantes quanto de jogadores mais experientes. De acordo com Patrícia Bonomo, coordenadora de marketing do Shopping Montserrat, a iniciativa busca ampliar o leque de opções de lazer e entretenimento oferecidas ao público.

Campeonato de cubo mágico chega a Serra Crédito: Pexels/SHVETS

"Temos percebido um grande interesse por esse tipo de evento. Já contamos com grupos que se reúnem no shopping para jogos de tabuleiro e encontros de xadrez, e o campeonato de cubo mágico vem para fortalecer ainda mais essa comunidade de apaixonados por desafios estratégicos", destaca.

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