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Desafio e raciocínio rápido

Participantes terão até 10 minutos para resolver cubo mágico em disputa no ES

Competição é aberta para todas as idades e acontece em um shopping na Serra; haverá premiação para os melhores participantes
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 20 de Março de 2025 às 10:26

Campeonato de cubo mágico agita shopping no ES
Campeonato de cubo mágico agita shopping no ES Crédito: Pexels
Os amantes de desafios e raciocínio rápido terão a oportunidade de testar suas habilidades no 1º Campeonato de Cubo Mágico do Shopping Montserrat, que acontece neste sábado (22), das 14h às 18h, em Colina de Laranjeiras, na Serra.
O evento, realizado em parceria com a Associação Brasileira de Cubo Mágico (ABRACM), seguirá as regras oficiais da modalidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas antecipadamente pela internet (confira no final da matéria) ou presencialmente no dia da competição.

Como funciona a competição?

O torneio será disputado em rodadas eliminatórias. Cada participante terá até 10 minutos para resolver o cubo mágico e poderá realizar cinco tentativas por rodada. Os competidores com os melhores tempos avançam para as próximas fases. No fim do campeonato, os três jogadores com a melhor média de tempo serão consagrados campeões e receberão prêmios especiais.
Toparia participar de um campeonato de cubo mágico?
Toparia participar de um campeonato de cubo mágico? Crédito: Pexels/Juan Pablo Serrano

Premiação para os campeões

Além de vivenciar uma experiência desafiadora, os três melhores competidores serão premiados com brindes especiais. O vencedor do campeonato levará para casa um headphone Bluetooth da Presentec. O segundo colocado será contemplado com uma caixa de chocolates Delirius da Cacau Show, enquanto o terceiro lugar receberá um jogo de tabuleiro Pizzaria Maluca da Super Kids.

Diversão e estratégia para todas as idades

A competição é aberta para todas as idades, permitindo a participação tanto de iniciantes quanto de jogadores mais experientes. De acordo com Patrícia Bonomo, coordenadora de marketing do Shopping Montserrat, a iniciativa busca ampliar o leque de opções de lazer e entretenimento oferecidas ao público.
Campeonato de cubo mágico chega a Serra
Campeonato de cubo mágico chega a Serra Crédito: Pexels/SHVETS
"Temos percebido um grande interesse por esse tipo de evento. Já contamos com grupos que se reúnem no shopping para jogos de tabuleiro e encontros de xadrez, e o campeonato de cubo mágico vem para fortalecer ainda mais essa comunidade de apaixonados por desafios estratégicos", destaca.

SERVIÇO

  • Data: sábado (22)
  • Horário: 14h às 18h
  • Local: Shopping Montserrat, piso L2
  • Evento gratuito
  • Inscrições online: Clique aqui

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