Para toda a família: espetáculo “A Bela e a Fera” chega ao Espírito Santo

Musical "A Bela e a Fera" chega a Vitória em agosto Crédito: Helmut Hossmann

O musical "A Bela e a Fera" chega a Vitória com uma apresentação no Espaço Patrick Ribeiro. O espetáculo será realizado no domingo, 25 de agosto, às 14 horas, prometendo emocionar e encantar toda a família com sua adaptação do clássico conto de fadas de Madame de Beaumont, do século XVIII.

Com direção de Renato Calvet, cenografia de Mário Pereira e coreografias de Luna Lima, o musical é uma releitura do conto francês que atravessou gerações. A direção musical está sob os cuidados de Jonas Hammar, e a produção é assinada pela Castello Branco Produções Artísticas Ltda.

A história narra a jornada de um príncipe egoísta, transformado em uma fera terrível por uma feiticeira, com a única esperança de quebrar a maldição encontrando o amor verdadeiro. Quando Maurice, um habitante de um vilarejo distante, é capturado pela Fera ao buscar abrigo em seu castelo, sua filha, Bela, decide se sacrificar para salvar o pai. No entanto, ao invés de se tornar prisioneira, Bela descobre uma relação transformadora que muda o destino de ambos.

Musical "A Bela e a Fera" chega a Vitória em agosto Crédito: Helmut Hossmann

O espetáculo é uma oportunidade única para os fãs de todas as idades vivenciarem a magia de "A Bela e a Fera" em um formato grandioso, que combina música, dança e uma produção visual deslumbrante. Com um elenco talentoso, o musical promete ser uma experiência capaz de encantar tanto aqueles que já conhecem o clássico quanto os que terão seu primeiro contato com essa narrativa atemporal.

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