Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Para toda a família: espetáculo “A Bela e a Fera” chega ao Espírito Santo
Musical

Para toda a família: espetáculo “A Bela e a Fera” chega ao Espírito Santo

O musical promete encantar o público trazendo uma adaptação do conto de fadas que atravessou gerações. Ingressos a partir de R$ 40,00
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 13 de Agosto de 2024 às 17:26

Musical
Musical "A Bela e a Fera" chega a Vitória em agosto Crédito: Helmut Hossmann
O musical "A Bela e a Fera" chega a Vitória com uma apresentação no Espaço Patrick Ribeiro. O espetáculo será realizado no domingo, 25 de agosto, às 14 horas, prometendo emocionar e encantar toda a família com sua adaptação do clássico conto de fadas de Madame de Beaumont, do século XVIII.
Com direção de Renato Calvet, cenografia de Mário Pereira e coreografias de Luna Lima, o musical é uma releitura do conto francês que atravessou gerações. A direção musical está sob os cuidados de Jonas Hammar, e a produção é assinada pela Castello Branco Produções Artísticas Ltda.
A história narra a jornada de um príncipe egoísta, transformado em uma fera terrível por uma feiticeira, com a única esperança de quebrar a maldição encontrando o amor verdadeiro. Quando Maurice, um habitante de um vilarejo distante, é capturado pela Fera ao buscar abrigo em seu castelo, sua filha, Bela, decide se sacrificar para salvar o pai. No entanto, ao invés de se tornar prisioneira, Bela descobre uma relação transformadora que muda o destino de ambos.
Musical
Musical "A Bela e a Fera" chega a Vitória em agosto Crédito: Helmut Hossmann
O espetáculo é uma oportunidade única para os fãs de todas as idades vivenciarem a magia de "A Bela e a Fera" em um formato grandioso, que combina música, dança e uma produção visual deslumbrante. Com um elenco talentoso, o musical promete ser uma experiência capaz de encantar tanto aqueles que já conhecem o clássico quanto os que terão seu primeiro contato com essa narrativa atemporal.

Serviço

  • A Bela e a Fera – O Musical
  • Quando: 25 de agosto, domingo
  • Horário: Abertura às 13h, início do show às 14h
  • Onde: Espaço Patrick Ribeiro, Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Novo Aeroporto de Vitória
  • Ingressos: Cadeiras a partir de R$ 40, disponíveis em Blueticket e na bilheteria do Espaço Patrick Ribeiro
  • Classificação: Livre

Veja Também

35ª Bienal de São Paulo traz “Coreografias do Impossível” para Vitória

Conheça as salas de cinema que fizeram história em Vitória

CineMarias divulga filmes selecionados e banda Metá Metá como atração principal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música teatro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Veja as praias liberadas para curtir o feriadão na Grande Vitória
Imagem de destaque
Curva da Jurema e mais 7 pontos estão impróprios para banho em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados