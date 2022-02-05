Para cair no samba: Arlindinho lança disco com participação de Xande de Pilares

Arlindinho e Xande de Pilares Crédito: Instagram @arlindinhooficial

O cantor e compositor Arlindinho começa fevereiro lançando a segunda parte do seu EP, agora com quatro faixas e participação especial de Xande de Pilares.

O artista, que é filho do brilhante Arlindo Cruz, dá sequência à segunda parte do disco "Meu Lugar". Em entrevista à "HZ", o artista falou sobre a expectativa do novo trabalho e como sobre a participação de Xande. Comentou ainda a relação com o pai, referência na vida e na música do jovem cantor.

Arlindinho completa 13 anos de carreira em 2022 e pretende continuar conquistando o público. Ele explica que o "Meu Lugar EP2" é um complemento da primeira parte, seguindo o mesmo estilo.

Arlindinho canta em "Meu Lugar EP2" Crédito: Arquivo pessoal

Minha expectativa é a melhor possível, acredito que para quem curtiu a primeira parte do trabalho, essa não vai deixar nada a desejar. Estou muito feliz com o resultado e espero que todos gostem e aproveitem bastante! O trabalho como um todo é um reflexo de tudo o que gosto, ouço e tento transmitir. Então em cada bloco lançado mostro ao público um pouco do que é o Arlindinho e das minhas referências

São quatro músicas especiais na segunda parte do disco. A canção "Triângulo Amoroso + Bom Aprendiz” tem a participação de Xande de Pilares. Para Arlindinho, a escolha do cantor foi "automática".

"A escolha do Xande é uma coisa automática para mim. Chamei para participar do projeto pessoas que me são referência de alguma forma e o Xande, além de um grande ídolo e amigo, é um dos maiores nomes do samba", afirma o artista.

RELAÇÃO COM O PAI

Arlindinho é filho de Arlindo Cruz. Um dos maiores cantores da música brasileira já não brilha mais nos palcos por questões de saúde. Em março de 2017, Arlindo Cruz sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e desde então faz tratamentos. Atualmente, o cantor respira sem ajuda de aparelho.

Arlindinho comenta que a relação com o pai sempre foi muito aberta, com conselhos e orientações para a carreira.

"O meu pai me presenteou com o nome dele e nada mais justo em um momento tão importante da minha carreira do que fazer essa referência. A minha relação com ele sempre foi muito aberta. Sempre me aconselhou e orientou em todos os passos. Ainda hoje, mesmo com os cuidados que o momento nos impõe, sempre que posso vou até ele contar o que estou fazendo e como as coisas estão."

A referência citada por Arlindinho é o nome do álbum. "Meu Lugar", que dá nome ao EP, é uma das músicas mais conhecidas de Arlindo Cruz.

MÚSICAS DO "MEU LUGAR EP 2"