Lançando novo disco, Cleber & Cauan elogiam o ES e sua culinária: "amamos a moqueca capixaba"

Cleber & Cauan no Rio Quente, em Goiás Crédito: Instagram Cleber e Cauan

A música de Tonico e Tinoco, dizendo que quem conhece Minas Gerais não esquece jamais, poderia ser facilmente aplicada ao Espírito Santo . Pedindo licença aos mineiros, as terras capixabas oferecem lugares marcantes e uma gastronomia diferenciada, que conta, por exemplo, com a tradicional moqueca.

"HZ", os goianos contaram sobre o que viram e viveram no Estado, além da expectativa pelo novo disco, já disponível nas plataformas digitais. Essa é a principal lembrança da dupla Cleber & Cauan, sertanejos que estão há mais de doze anos nos palcos do Brasil - algumas vezes no Espírito Santo . Na última sexta-feira (28), os artistas lançaram novo álbum com 14 músicas, oito delas inéditas, em "Cleber e Cauan no Rio Quente". Em entrevista a, os goianos contaram sobre o que viram e viveram no Estado, além da expectativa pelo novo disco, já disponível nas plataformas digitais.

"Cleber e Cauan no Rio Quente" saiu do forno há poucos dias, mas foi gravado ainda em 2021, em Caldas Novas, Goiás. Os meses de produção geraram ainda mais alegria e expectativa na dupla. Cleber conta que gravar um novo álbum é como esperar por um filho. Guardadas as devidas proporções, o artista, que escreveu uma das músicas do álbum para as filhas, relata a sensação de ver um novo material na pista.

"Quando gravamos um álbum é como se fosse um filho prestes a nascer. Curtimos a ansiedade e esperamos que as pessoas gostem, que a gente tenha acertado. Sabemos que parte do público vai gostar, mas são coisas novas nesse álbum, são outros estilos, como Barões da Pisadinha e Turma do Pagode. É um momento de bastante responsabilidade", detalha.

A dupla de Goiás conta com parcerias no novo álbum: Os Barões da Pisadinha, Turma do Pagode e Max e Luan, além de Matheus, da dupla com Kauan.

Mas como as parcerias são escolhidas? "HZ" perguntou! De acordo com Cleber, as afinidades começam ao longo da carreira, em festivais e shows ao redor do Brasil. É nesse momento que surge o interesse de gravar com outro artista. A ideia vai amadurecendo ao longo do tempo, até que surge uma oportunidade.

Cleber & Cauan receberam Os Barões da Pisadinha em novo álbum Crédito: Twitter Cleber e Cauan

Segundo Cauan, a música tem que combinar com o artista. Não é algo forçado, mas que acontece de acordo com as expectativas e o perfil do convidado.

"Não adianta ser amigo do Henrique e Juliano, por exemplo, se a gente não acreditar que determinada música combina com os dois. Fizemos várias parcerias ao longo da carreira. Somos artistas da noite, cantamos de tudo nos bares, somos fãs de vários estilos musicais. O sertanejo é muito aberto a isso, e a gente gosta muito de navegar em outros estilos", conta.

PASSOU PELO ES? NÃO VAI SE ESQUECER!

"HZ" fez questão de perguntar a Cleber & Cauan sobre últimas passagens no Espírito Santo. Por conta da pandemia do novo coronavírus , os shows têm sido mais raros, o que dificulta a vinda dos artistas. Mas não pense que eles esqueceram das últimas performances por aqui.

Os dois responderam rapidamente sobre as cidades do ES que os receberam: Marataízes, Piúma, Linhares, Serra, Vitória e Guarapari. Usando e abusando dos elogios, lembram momentos marcantes, em shows animados.

Fizemos um show em Linhares em 2018 quando estava amanhecendo o dia, mas já passamos em Guarapari uma vez, além de Vitória, em um show muito animado no Villa Mix. Foram todos shows marcantes. A última vez [no Estado] foi em Nova Almeida, em 2019. Esperamos voltar ao Espírito Santo. Eu amo esse Estado e amamos essa moqueca de vocês, a gente já chega procurando

Cauan ainda acrescentou: "O público o Espírito Santo é um dos mais ecléticos. A gente espera voltar ao Estado".

MAIS MÚSICAS DO PRÓPRIO PUNHO

São 14 faixas em "Cleber & Cauan no Rio Quente". Nove são composições de Cleber. "Boca Ocupada" e "Cabo de Guerra", por exemplo. Voltar a escrever é uma felicidade a mais, diz o artista.

Foi na pandemia, que chegou ao Brasil em março de 2020, que Cleber teve um momento mais apropriado para se dedicar a compor.

"Quando montamos a dupla, a gente escrevia mais músicas. Mas começamos a ir mais para noite, o que deixou menos tempo para compor. Mas músicas de nossa autoria fizeram sucesso, e a gente se aproveitou isso. Foi na pandemia que nós começamos a escrever novamente. Tem a ver com o período e com o momento que vivemos", conta.

INTERNAÇÃO POR COVID-19 EM UTI

Apesar de esperarem um 2022 melhor, com mais shows e contato com o público, a dupla lembra que a pandemia ainda não acabou. Torcendo pela melhora do quadro sanitário, Cleber & Cauan ficam na expectativa por meses melhores, com menos restrições na área da arte e cultura.

Estão sendo anos difíceis na saúde pública, e Cauan sabe disso. Foram dez dias internados com Covid-19 em uma Unidade de Terapia Intensiva. O cantor chegou a ter 75% dos pulmões comprometidos. Na época, ele falou que se salvou por um "milagre".

Cauan, cantor sertanejo, esteve internado em UTI com Covid Crédito: Reprodução

Fica um grande aprendizado através de um grande sofrimento. Desde o início da pandemia, independente do meu caso específico, foi um sofrimento coletivo para todos. Não teve alguém que não tenha se sentido desesperado, não sabíamos o que era aquilo, o que fazer. Ficar hospitalizado vários dias em UTI serviu de aprendizado na minha vida, para valorizar algumas coisas que devem ser valorizadas, mas que muitas vezes passamos por cima, só pensando nas coisas materiais. Mais amor, mais família, mais atenção para as pessoas. A valorização disso é o que fica na minha vida

O cantor retomou as atividades e os trabalhos. Agora, com a saúde recuperada, espera, ao lado de Cleber, fazer sucesso com as músicas cantadas em Caldas Novas, Goiás.

TRILHA COMPLETA: