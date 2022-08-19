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Paixões: mostra de fotografias traduz amor de fotógrafos pelo ES

Exposição em cartaz no Boulevard Vila Velha conta com o trabalho de 14 fotógrafos, mostrando a diversidade étnica e cultural dos capixabas
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 13:03

Exposição Paixões: Boi Pintadinho, Muqui
Exposição Paixões: Boi Pintadinho, Muqui Crédito: Edson Chagas
No Dia Mundial da Fotografia, comemorado nesta sexta-feira (19), uma exposição toma conta do Boulevard Shopping Vila Velha, no bairro Jockey de Itaparica. "Paixões" traz o trabalho de 14 fotógrafos, traduzindo o amor pela profissão e pelo Espírito Santo. Afinal, são 41 imagens mostrando o que o Estado tem de melhor.
As fotografias que compõem a mostra já foram publicadas em matérias de jornais impressos ou online. Elas retratam as belezas, a diversidade ambienta, étnica e cultural capixaba.
Exposição Paixões: Congo de Cariacica
Exposição Paixões: Congo de Cariacica Crédito: Fernando Madeira
Antônio Moreira, Chico Guedes, Claudio Postay, Edson Chagas, Elizabeth Nader, Gabriel Lordello, Gildo Loyola, Ricardo Medeiros, Rodrigo Gavini, Samuel Vieira, Vitor Jubini e Vitor Nogueira são os responsáveis pelos cliques. A curadoria é dos fotógrafos Zanete Dadalto e Fernando Madeira, que também têm imagens na mostra.
Fernando Madeira conta que sua paixão pela fotografia está na linguagem. "É o poder de tocar as pessoas, de informar, de emocionar, de ser uma ferramenta de transformação", reflete o fotógrafo de A Gazeta.
Também fotógrafo da empresa, Vitor Jubini fala da importância da mostra ser acessível por estar num local de grande circulação. "Enxergo como uma grande oportunidade fazer parte desta exposição composta por grandes nomes da fotografia do ES. Profissionais que foram referência e contribuíram muito para minha formação profissional. Também é interessante o local do evento, expor em um ambiente como shopping tem possibilidade de atingir um público maior", elogia.
Exposição Paixões: Folia de Reis, Muqui
Exposição Paixões: Folia de Reis, Muqui Crédito: Zanete Dadalto
As fotos estão no corredor da loja Nike e ficam em exposição até o dia 28 deste mês. Vale lembrar que a entrada é franca.
  • "PAIXÕES: PELA FOTOGRAFIA E PELO ESPÍRITO SANTO"
  • Mostra de 14 fotógrafos com imagens do ES
  • Quando: de 19 a 28 de agosto
  • Onde: na Entrada A (corredor da Nike), do Boulevard Shopping Vila Velha - Rod. do Sol, 5000 - Jockey de Itaparica, Vila Velha
  • Horário: funcionamento do shopping
  • Entrada franca

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