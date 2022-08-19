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Cleber & Cauan lançam EP “Resenha 3” e apostam em turnê: "Saudades do ES"

A dupla lançou o EP com quatro regravações e duas faixas inéditas. Em bate papo com HZ, os sertanejos revelaram detalhes do projeto gravado em Goiânia
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 19 de Agosto de 2022 às 08:00

A dupla Cleber e Cauan lançou o EP
A dupla Cleber e Cauan lançou o EP "Resenha 3" Crédito: Divulgação
A dupla Cleber & Cauan chega com novidades no pedaço. Trata-se do EP "Resenha 3", lançado na última sexta-feira (12). Com quatro regravações e duas faixas inéditas, o trabalho foi registrado em um palco montado em meio a natureza, no Parque Jardim Botânico, em Goiânia. Em conversa com HZ, os cantores revelaram detalhes desse novo projeto.
“Estamos com muita saudade do Espirito Santo, terra boa. A gente quer que a galera curta e que mais pessoas possam ouvir aquela moda. Queremos que o Brasil consuma mais o sertanejo, chegando em regiões que não é tão popular assim. Nosso objetivo é mostrar essa nossa faceta”, disse Cauan.
Neste primeiro momento, a música de trabalho da dupla é "Tá Namorando", que já conta com mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. Composta por Junior Sillva, Daniel dos Versos, Dani Lima e Anajuh, a canção é uma mensagem para os casais que já estão namorando, mas que ainda não se assumiram.
"Trouxemos músicas inéditas nesse EP, como a 'Tô namorando', que é muito sugestiva (risos). Tem casal que está só enrolando, mas não se assume de fato. É uma música para esses casais pararem de negar e tomarem coragem de se assumir. Gostamos demais dessa faixa", ressaltou Cleber.
A outra faixa inédita do EP é a música “Destruidora de Rolê”, composta por Cleber. Segundo ele, a mulher - nesse caso - destrói um “rolê” no bom sentido. “Aqui fala de uma mulher que chega e destrói o rolê do cara. Só que ela, na verdade, faz ele tomar um rumo, prestar atenção só nela e não mais na cachaça (risos)”, contou o compositor

PARCERIAS

O "Resenha 3" também chega com duas faixas contendo parcerias. As regravações "Chamada de Vídeo", com Israel e Rodolffo, e "Hoje Eu Sei", com Tayrone, foram escolhidas a dedo pela dupla para entrar no projeto. Cada música possui uma história diferente, mas a dupla contou como foi trabalhar com grandes artistas do meio nacional.
"A parceira da música 'Chamada de vídeo' nasceu quando eu postei  um vídeo dela nas redes sociais e o Rodolffo colocou um emoji de 'olhinho' curioso. Ele me chamou no particular e disse: ‘Bora nela?’. Eu pensei que fosse brincadeira, mas o pessoal do escritório dele me ligou e confirmou tudo. Até surgiu a possibilidade de fazer o clipe, mas não tivemos tempo", afirmou Cleber.
Já a faixa "Hoje Eu Sei", com participação de Tayrone, surgiu de uma forma mais inesperada. Cleber contou que ele e Cauan estavam no camarim para gravar o "Resenha 3" e viram que o dono do hit "Cê Tá Preparada" estava em Goiânia. Na hora, eles pensaram em ligar para o cantor e fazer o convite.
"Com Tayrone foi assim, estávamos no camarim para fazer o ‘Resenha’ e ele estava em Goiânia. Ligamos na hora e ele topou, deu super certo essa parceria. Inclusive, é a música mais ouvida do EP. Ficamos muito felizes com esse sucesso", frisou Cleber.
A dupla Cleber e Cauan lançou o EP
A dupla Cleber e Cauan lançou o EP "Resenha 3" Crédito: Divulgação

RELEITURAS

O EP - que é o primeiro trabalho de Cleber como produtor - também conta com releituras de sucessos dos anos 1990 e 2000. No estilo pot-pourri, Cleber e Cauan trouxeram as músicas "Instinto Animal/Taça de Pranto" e "Intimidade a Dois/Então Valeu/Amigo Apaixonado".
"A escolha partiu muito de mim. Depois, eu passava para o Cauan aprovar ou não, principalmente as músicas de regravação, como a 'Então Valeu', que é um pout-pourri", disse Cleber.
“Buscamos sempre manter aquela essência de deixar o disco mais leve. A gente gosta muito dessas releituras de músicas que já faziam sucesso. O público sertanejo também gosta desse tipo de registro. Nos outros EPs, nós trouxemos música dos anos 1980 e 1990, e nesse viemos com hits dos anos 2000”, completa Cauan.
A dupla Cleber e Cauan lançou o EP
A dupla Cleber e Cauan lançou o EP "Resenha 3" Crédito: Divulgação

TENTATIVA DE EMPLACAR NAS REDES

Em tempos de TikTok, Spotify e outras plataformas digitais, quem consegue mais engajamento é rei. Assim, garantir que uma música emplaque e ganhe o Brasil - e até fora - é o sonho de muitos artistas. Cauan contou para HZ que acredita que músicas específicas são capazes de furar a bolha. Ele aposta em “Destruidora de Rolê” para viralizar.
“Sempre buscamos chegar no Tik Tok, por exemplo, com músicas que tem o estilo da plataforma. A ‘Destruidora de Rolê’ pode ser uma que dê certo, ela é engraçada e fala da brincadeira de ‘acabar’ com a festa no bom sentido. Acho que essa pode dar certo no Tik Tok e viralizar, estou torcendo”, disse Cauan.

AMIZADE E SONHOS

Com 13 anos de carreira, Cleber e Cauan colecionam hits na bagagem como “Sonho”, “200 Reais” e “Quase”. Amigos desde 2009, a dupla começou a vida profissional tocando pelos barzinhos de Goiânia até conseguir o tão esperado sucesso. Sobre a parceria e o aprendizado um com o outro, Cleber ressaltou a cumplicidade nos momentos mais difíceis.
“Essa amizade que nós temos começou em 2009, a gente considera que a dupla tem 13 anos. Começamos em barzinhos e imaginamos o sucesso como uma coisa bem distante. O Cauan é um grande parceiro, alto astral e positivo. Quando eu penso em desistir da dupla, ele me incentiva. Se hoje Cleber e Cauan existe, é por conta da positividade do dele. Sobre as músicas, cada um gosta de uma, mas sempre levamos muito bem. Digo que a música me deu um irmão”, contou Cleber.
O próximo passo da dupla é tentar levar o “Resenha 3” aos quatro cantos do Brasil. Segundo eles, a festa deve sair de Goiânia e passar por mais cidades do país em breve. “Estamos vendo a possibilidade de expandir e levar as ‘Resenhas’ pelo Brasil afora. Pretendemos colocar em várias cidades do país”, finalizou Cleber.

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