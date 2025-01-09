Pablo e Zé Neto & Cristiano agitam Guarapari nesta sexta (10)

O cantor Pablo e a dupla Zé Neto & Cristiano se apresentam em Guarapari Crédito: Élder Freitas / Arthur Louzada

O verão de Guarapari promete momentos inesquecíveis com o retorno da dupla Zé Neto & Cristiano ao palco do Multiplace Mais. A apresentação acontece na sexta-feira (10). Para completar a festa, Pablo, conhecido como o “Rei da Sofrência”, também sobe ao palco, garantindo uma noite repleta de música e emoção.

Após um período longe dos palcos, Zé Neto & Cristiano retornam trazendo um repertório recheado de sucessos que embalaram fãs de todo o Brasil. Entre as músicas esperadas estão clássicos como "Barulho do Foguete", "Largado às Traças", "Seu Polícia", "Notificação Preferida" e "Pátio do Posto".

Já o cantor Pablo traz o seu romantismo e seu estilo único para a festa. Criador do arrocha, o cantor acumula mais de 20 anos de carreira e é dono de hits como "Pecado de Amor", "A Casa ao Lado", "Homem Não Chora", "Bilu Bilu" e "Fui Fiel". Sua presença garante um toque especial à noite, com uma mistura de romance e arrocha que contagiará o público.

Festival de Verão Mais

O Festival de Verão Mais é um dos eventos mais tradicionais do Espírito Santo, conhecido por reunir grandes nomes da música nacional e proporcionar experiências únicas. Este ano, o Multiplace Mais celebra seu 25º aniversário, oferecendo uma programação especial com mais de 25 atrações ao longo da temporada de verão.

Reconhecido como um dos principais festivais do Sudeste, o evento atrai capixabas e turistas de todo o Brasil em busca de entretenimento de qualidade, boa música e o clima vibrante que só Guarapari oferece.

Serviço: Festival de Verão Mais 2025