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Verão capixaba

Pablo e Zé Neto & Cristiano agitam Guarapari nesta sexta (10)

Os shows fazem parte do Festival de Verão do Multiplace Mais e prometem embalar o público com o melhor do sertanejo e do arrocha
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 10:08

Zé Neto & Cristiano e Pablo agitam Guarapari nesta sexta (10)
O cantor Pablo e a dupla Zé Neto & Cristiano se apresentam em Guarapari Crédito: Élder Freitas / Arthur Louzada
O verão de Guarapari promete momentos inesquecíveis com o retorno da dupla Zé Neto & Cristiano ao palco do Multiplace Mais. A apresentação acontece na sexta-feira (10). Para completar a festa, Pablo, conhecido como o “Rei da Sofrência”, também sobe ao palco, garantindo uma noite repleta de música e emoção.
Após um período longe dos palcos, Zé Neto & Cristiano retornam trazendo um repertório recheado de sucessos que embalaram fãs de todo o Brasil. Entre as músicas esperadas estão clássicos como "Barulho do Foguete", "Largado às Traças", "Seu Polícia", "Notificação Preferida" e "Pátio do Posto".
Já o cantor Pablo traz o seu romantismo e seu estilo único para a festa. Criador do arrocha, o cantor acumula mais de 20 anos de carreira e é dono de hits como "Pecado de Amor", "A Casa ao Lado", "Homem Não Chora", "Bilu Bilu" e "Fui Fiel". Sua presença garante um toque especial à noite, com uma mistura de romance e arrocha que contagiará o público.

Festival de Verão Mais

O Festival de Verão Mais é um dos eventos mais tradicionais do Espírito Santo, conhecido por reunir grandes nomes da música nacional e proporcionar experiências únicas. Este ano, o Multiplace Mais celebra seu 25º aniversário, oferecendo uma programação especial com mais de 25 atrações ao longo da temporada de verão.
Reconhecido como um dos principais festivais do Sudeste, o evento atrai capixabas e turistas de todo o Brasil em busca de entretenimento de qualidade, boa música e o clima vibrante que só Guarapari oferece.

Serviço: Festival de Verão Mais 2025

  • Data: Sexta-feira (10 de janeiro)
  • Local: Multiplace Mais – Meaípe, Guarapari, Espírito Santo
  • Atrações: Zé Neto & Cristiano e Pablo
  • Ingressos: À venda no site Brasil Ticket
  • Classificação etária: 18 anos

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