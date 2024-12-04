Orquestra leva concerto de Natal gratuito para a Prainha, em Vila Velha

Orquestra Jovem Vale Música apresenta concerto de Natal no Parque da Prainha Crédito: Gabriel Lordello / Divulgação

Se você gosta de música boa e de programações natalinas, anote na agenda: na próxima sexta-feira (6), às 20h, a Orquestra Jovem Vale Música realizará um concerto especial de Natal na Vila Natalina do Parque da Prainha, em Vila Velha . O evento é gratuito e aberto ao público.

A Orquestra Jovem Vale Música, um dos grupos mais renomados do Projeto Vale Música Espírito Santo, é patrocinada pelo Instituto Cultural Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e desenvolvida pela Estação Conhecimento Serra. Sob a regência do maestro Lucas Anizio e com a participação dos cantores Aria Bispo e Liaz, o grupo apresentará um repertório que inclui canções da MPB e versões de clássicos natalinos em português, com arranjos que ressaltam a diversidade de ritmos brasileiros.

O concerto incluirá músicas como "Um Natal Brasileiro" (Ivan Lins/Tavinho Daher), "Natal Tropical" (Jair Oliveira) e "Natal Todo Dia" (Maurício Gaetani, famoso na voz do Roupa Nova). Canções que promovem mensagens de humanismo e fraternidade, como "Amor pra Recomeçar" (Frejat) e "Depende de Nós" (Ivan Lins), também serão apresentadas. “Nosso objetivo é destacar a tradição natalina dentro da MPB e mostrar como o Natal atraiu compositores brasileiros de diferentes épocas e estilos”, explica o maestro Lucas Anizio.

Sobre a Orquestra Jovem Vale Música

A Orquestra Jovem Vale Música, composta por 28 integrantes com idades entre 12 e 20 anos, já realizou vários concertos memoráveis. Em 2013, homenageou os 50 anos de carreira de Milton Nascimento; em 2015, homenageou Ivan Lins com a participação do cantor e da pianista Gilson Peranzzetta; e em 2016, comemorou os 80 anos de Roberto Menescal.

Maestro Lucas Anizio regendo a Orquestra Jovem Vale Musica Crédito: Fabio Prieto

Em 2022, o grupo adaptou canções de bandas capixabas para o formato sinfônico no concerto "Orquestra Jovem Vale Música e Convidados". Já em junho de 2023, apresentou o concerto "Orquestra Jovem Vale Música convida Marcelo Caldi – Homenagem a Dominguinhos" no Teatro da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Em maio de 2024, participou do concerto "Tributo a Piazzolla" com a Camerata Jovem Vale Música e a violinista Priscila Rato. Anualmente, o grupo participa de festivais de música, como o Festival de Música Erudita do Espírito Santo e o Festival de Inverno de Domingos Martins.

Vila Natalina no Parque da Prainha

A Vila Natalina no Parque da Prainha conta com uma árvore de Natal de 23 metros, mais de 1,5 milhão de minilâmpadas de LED e elementos em fibra realista, incluindo uma locomotiva, uma casa em forma de bota e até um avião. Entre as atrações interativas estão uma roda-gigante, carrossel, trenzinho sobre trilhos, tobogã gigante, Jumbo Elefante e o Mini Twister.