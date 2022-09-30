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Turnê

Now United: Sabina Hidalgo confirma que estará no Brasil em turnê

Integrante do grupo pop deu à luz seu primeiro filho em agosto e garante que vai se apresentar em novembro, em São Paulo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 08:00

Sabina Hidalgo confirma que estará no Brasil em turnê
Sabina Hidalgo confirma que estará no Brasil em turnê Crédito: Reprodução/Instagram/@sabinahidalgo
O Now United fará seu primeiro show em estádio no dia 19 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo, e a mexicana Sabina Hidalgo confirmou nesta quinta-feira, 29, que estará presente no evento especial. Em agosto, a cantora deu à luz Enzo, seu primeiro filho com Tepa González, jogador de futebol do Chivas, do México.
"Muita gente tem me perguntado se participarei da tour Forever United e eu não perderia isso por nada nesse mundo. Então sim estarei... Não acredito que estarei mais uma vez no palco com a minha família do Now United. Iremos nos divertir muito juntos!" disse Sabina.
Na última semana, o grupo pop global divulgou várias novidades. Além da apresentação em novembro, a brasileira Any Gabrielly anunciou que logo após o show dará início a carreira solo, que será empresariada pelo criador do Now United, Simon Fuller. Em entrevista, ela disse também que o grupo fará algumas músicas inéditas no show de São Paulo.
O Now United revelou ainda que está à procura de um novo membro brasileiro e que detalhes de como será a seleção serão anunciados em breve.
Desde o início da formação, em 2017, o Now United lançou mais de 50 clipes musicais que tiveram mais de 3 bilhões de views. Combinando a influência e a cultura de diferentes países, uma mensagem sempre otimista e muita energia positiva, o grupo atraiu uma enorme base de fãs leais e dedicados, os uniters, que neste show terão uma experiência única e inesquecível, aproveitando os maiores sucessos do grupo pop.

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