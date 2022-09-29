CCXP anuncia presença de Alexander Ludwig astro de Vikings e Jogos Vorazes

Alexander Ludwig atuou em “Gente Grande 2”, “Bad Boys para Sempre”, “A Montanha Enfeitiçada” e “Jogos Vorazes” e “Vikings” Crédito: Divulgação

O ator e cantor canadense, Alexander Ludwig, é para muitos um dos novos nomes promissores da nova geração do cinema e da TV. Com 30 anos, ele conta com filmes como “Gente Grande 2”, “Bad Boys para Sempre”, “A Montanha Enfeitiçada” e “Jogos Vorazes”, mas o destaque fica para o personagem Björn Ironside, da série de televisão “Vikings”, exibida pelo canal History. Além de um painel falando sobre sua carreira e trabalhos, o ator é o primeiro nome confirmado em fotos e autógrafos para 2022. Ele estará nos dois primeiros dias de evento, 01 e 02 de dezembro.

Atualmente, Ludwig está no elenco da série do canal Starz chamada “Heels” que foi renovada para segunda temporada. Junto do ator na produção está Stephen Amell, de “Arrow”. A trama mostra a história de homens e mulheres que lutam pelos seus sonhos no mundo do Wrestling profissional em uma pequena cidade. Nas telonas, ele está garantido no próximo filme do diretor Guy Ritchie que contará com Antony Starr e Jake Gyllenhaal no elenco e está previsto para 2023.

Outra vertente de Alexander é a música country. Este ano, ele lançou “Highway 99” composto por 16 faixas. Nas redes sociais, ele compartilhou com seus seguidores que o álbum de estreia levou dois anos de trabalho.

O nome de Alexander foi revelado durante o segundo episódio do Epic Cast, o mesacast oficial da CCXP disponível no canal oficial do festival no Youtube. O episódio pode ser visto na íntegra aqui.

Com a expectativa de receber mais de 300 mil pessoas, o evento acontece entre os dias 01 e 04 de dezembro no São Paulo Expo. Atualmente, está à venda o terceiro e último lote para o festival. Estão disponíveis apenas os pacotes diários (Quinta, Sexta e Domingo), o pacote EPIC Experience e o UNLOCK CCXP. Até o momento estão confirmados os estúdios Prime Video, Globoplay, Netflix, o streamer Gaules, os quadrinistas Jim Starlin, Mark Waid, Aimée de Jongh, Laerte, Fabien Toulmé, Marcello Quintanilha, Jim Cheung e muitos outros.

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