No ES, Zezé Motta expõe plano de fazer show com músicas de Caetano

Eu me sinto em estado de graça quando estou representando e me sinto em estado de graça quando estou cantando. E na verdade as pessoas falam assim "ah, você abandonou um pouco a coisa de atriz para se dedicar à música”, mas eu não tenho essa sensação porque para o meu show de cantora a atriz vai junto. Cada música que eu recebo, que eu resolvo incluir no repertório, eu sempre procuro o personagem da música. Então a "Rita Baiana" é muito assanhada, a "Trocando em Miúdos" é aquela mulher sofrida que às vezes até choro no final, dependendo se eu estiver muito emotiva. Eu não sinto que abandonei o teatro e ultimamente teve um crítico que criou uma expressão chamada "cantriz" e é assim que eu me sinto.