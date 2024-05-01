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Mini Toretto

Bebê capixaba viraliza por semelhança com personagem de 'Velozes e Furiosos'

O vídeo do 5° mêsversário do pequeno Athos fantasiado de Toretto rendeu milhões de visualizações nas redes sociais
Bethania Miranda

Bethania Miranda

Publicado em 01 de Maio de 2024 às 12:00

O vídeo do 5º mesversário do filho de um casal da Serra viralizou na internet nesta semana. O pequeno Athos, de oito meses, apareceu na festa fantasiado do personagem da franquia 'Velozes e Furiosos', Dominic Toretto. A escolha do tema aconteceu pela semelhança com o ator Vin Diesel.
O bebê nasceu em agosto do ano passado, e é cria da Ana Beatriz Fabris, de 22 anos e do Mateus Rodrigues, de 23 anos. Papais de 'primeira viagem', os dois fazem questão de fazer pequenas comemorações a cada mês de vida do filhinho. "A gente vai fazendo os temas de acordo com o mês, de acordo com o que vai acontecendo. Quando tem um marco importante na vida dele. Eu falo que quando ele estiver grande, eu quero falar para ele o que aconteceu durante cada mês", contou Ana. 
Filho de casal capixaba viraliza por semelhança com Vin Diesel
Filho de casal capixaba viraliza por semelhança com Vin Diesel Crédito: Ana Beatriz Fabris
A mãe também disse que desde o segundo mês de vida o Athos já era comparado ao 'Toretto' por pessoas próximas. Daí surgiu a ideia do tema da festa. "Ele sempre foi sem risadinha, sério! Decidi fazer no 5° mêsversário, escolhemos o look igual do Vin Diesel, ficamos surpresos quando ele estava pronto", recorda. 
O vídeo viral foi gravado no dia 28 de janeiro, mas só foi postado pela família no Tiktok no último domingo (28). Em três dias, o registro recebeu cerca de 4 milhões de visualizações, quase 500 mil curtidas e mais de 4,5 mil comentários. "Mais parecido que o Bryan, filho do Toretto", comentou uma internauta no post.
Várias páginas de humor brasileiras repercutiram a comemoração. "Ainda estamos sem acreditar no que está acontecendo. Na sexta-feira, tínhamos 16 seguidores, e agora estamos com 36 mil seguidores e vídeos na casa dos milhões. Aconteceu tudo muito rápido, Athos estava dormindo, quando acordou estava famoso", brincou a mãe.  
Além de 'Velozes e Furiosos', o Athos já foi o Poderoso Chefinho (2 meses), Ano Novo (4 meses), Coelhinho da Páscoa (7 meses) e o Zezé de 'Os Incriveis' (8 meses), que vai ser festejado nesta quarta (30).  "E é isso, assim, cada mês a gente vai decidindo. Tá sendo uma aventura, hoje a gente vai fazer o dos 'Incríveis'. Aí a gente vai vivendo, tá sendo uma delícia", comemorou Ana
Athos no mêsversário com o tema de Páscoa, comemorado no mês passado
Athos no mêsversário com o tema de Páscoa, comemorado no mês passado Crédito: Ana Beatriz Fabris

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