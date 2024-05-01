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Diversão

Veja lista de parques estaduais do ES abertos no feriado de 1° de maio

De Guarapari a Pedra Azul, HZ foi atrás de parques públicos que estarão funcionando normalmente nesta quarta-feira (1); confira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Maio de 2024 às 08:00

Parque Estadual do Forno Grande
Parque Estadual do Forno Grande Crédito: Vitor Jubini
Que tal aproveitar o feriado do Dia do Trabalho em contato com a natureza? Nesta quarta-feira (1) alguns parques estaduais estarão funcionando normalmente. Pedra Azul, Paulo César Vinha, Itaúnas, Forno Grande e Cachoeira da Fumaça são ótimas opções de lazer gratuito, mas o visitante deve se atentar aos horários de funcionamento e às regras de cada parque. Confira:
Das 8h às 17h e sem necessidade de fazer agendamento, funcionam os parques Cachoeira da Fumaça, Itaúnas e Paulo César Vinha. Já o do Forno Grande e Pedra Azul funcionam das 8h às 16h. No de Pedra Azul é necessário agendamento clicando nesse link. Para as escaladas até o cume da Pedra Azul e o pico do Forno Grande, também é preciso agendar mesmo site, assim como comprovar experiência em escalada ou contratar um profissional habilitado para acompanhamento.
Parque Estadual da Pedra Azul
Parque Estadual da Pedra Azul Crédito: Palê Zuppani
Mas atenção: não é permitido o uso de churrasqueiras, bem como levar animais de estimação. Para voos de drone, é necessário autorização. E em caso de chuvas, as visitas poderão ser suspensas a qualquer momento para garantir a segurança dos visitantes.

SERVIÇO 

  • Parque Cachoeira da Fumaça
    Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 17h
    Agendamento para visitação: não é necessário.
    Endereço: Rodovia ES-484, Distrito de Araraí, Alegre

  • Parque do Forno Grande
    Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h
    Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada.
    Agendamento para escalada ao pico aqui. 
    Endereço: Estrada rural s/n. Distrito de Forno Grande, Castelo

  • Parque Estadual da Pedra Azul
    Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h, de terça a domingo
    Capacidade de visitantes por dia: 150 pessoas
    Agendamento para visitação aqui. (Opção Individual)
    Agendamento para escalada ao topo aqui. (Opção Escalada)
    Endereço: Rota do Lagarto, s/n, Km 03. Distrito Pedra Azul, Domingos Martins
  • Parque de Itaúnas
    Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h
    Agendamento para visitação: não é necessário.
    Endereço: Rua Bento Daher, s/n. Vila de Itaúnas, Conceição da Barra
  • Parque Paulo César Vinha
    Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 17h
    Agendamento para visitação: não é necessário.
    Endereço: Rodovia ES-060 - Km 37.5, Setiba, Guarapari

    Mais informações sobre os parques e funcionamentos     clicando aqui. 

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