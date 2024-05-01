Veja lista de parques estaduais do ES abertos no feriado de 1° de maio

Que tal aproveitar o feriado do Dia do Trabalho em contato com a natureza? Nesta quarta-feira (1) alguns parques estaduais estarão funcionando normalmente. Pedra Azul, Paulo César Vinha, Itaúnas, Forno Grande e Cachoeira da Fumaça são ótimas opções de lazer gratuito, mas o visitante deve se atentar aos horários de funcionamento e às regras de cada parque. Confira: