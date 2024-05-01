Veja lista de parques estaduais do ES abertos no feriado de 1° de maio

Que tal aproveitar o feriado do Dia do Trabalho em contato com a natureza? Nesta quarta-feira (1) alguns parques estaduais estarão funcionando normalmente. Pedra Azul, Paulo César Vinha, Itaúnas, Forno Grande e Cachoeira da Fumaça são ótimas opções de lazer gratuito, mas o visitante deve se atentar aos horários de funcionamento e às regras de cada parque. Confira:
Das 8h às 17h e sem necessidade de fazer agendamento, funcionam os parques Cachoeira da Fumaça, Itaúnas e Paulo César Vinha. Já o do Forno Grande e Pedra Azul funcionam das 8h às 16h. No de Pedra Azul é necessário agendamento clicando nesse link. Para as escaladas até o cume da Pedra Azul e o pico do Forno Grande, também é preciso agendar mesmo site, assim como comprovar experiência em escalada ou contratar um profissional habilitado para acompanhamento.
Mas atenção: não é permitido o uso de churrasqueiras, bem como levar animais de estimação. Para voos de drone, é necessário autorização. E em caso de chuvas, as visitas poderão ser suspensas a qualquer momento para garantir a segurança dos visitantes.
SERVIÇO
- Parque Cachoeira da Fumaça
Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 17h
Agendamento para visitação: não é necessário.
Endereço: Rodovia ES-484, Distrito de Araraí, Alegre
- Parque do Forno Grande
Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h
Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada.
Agendamento para escalada ao pico aqui.
Endereço: Estrada rural s/n. Distrito de Forno Grande, Castelo
- Parque Estadual da Pedra Azul
Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h, de terça a domingo
Capacidade de visitantes por dia: 150 pessoas
Agendamento para visitação aqui. (Opção Individual)
Agendamento para escalada ao topo aqui. (Opção Escalada)
Endereço: Rota do Lagarto, s/n, Km 03. Distrito Pedra Azul, Domingos Martins
- Parque de Itaúnas
Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h
Agendamento para visitação: não é necessário.
Endereço: Rua Bento Daher, s/n. Vila de Itaúnas, Conceição da Barra
- Parque Paulo César Vinha
Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 17h
Agendamento para visitação: não é necessário.
Endereço: Rodovia ES-060 - Km 37.5, Setiba, Guarapari
Mais informações sobre os parques e funcionamentos clicando aqui.