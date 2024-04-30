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Dia do Pianista: shopping de Vitória abre espaço para pianistas se apresentarem

Dia do Pianista é comemorado nesta terça-feira (30). Para celebrar, profissionais e estudantes de música poderão tocar gratuitamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 10:26

A pequena Ana Julia Briske de Souza bate ponto na Praça do Piano
A pequena Ana Julia Briske de Souza na Praça do Piano Crédito: Divulgação/Shopping Vitória
O Dia do Pianista é comemorado nesta terça-feira, 30 de abril. Para celebrar, um projeto especial vai dar a oportunidade de profissionais e estudantes de música se apresentarem gratuitamente no Shopping Vitória. O “Piano in Concert” é gratuito e acontecerá durante o horário de funcionamento do mall.
Durante um passeio, o público poderá dar uma pausa e apreciar canções que vão desde as clássicas partituras aos gêneros da música popular brasileira e internacional, tocadas no piano localizado no primeiro piso do empreendimento.
Segundo a organização, o projeto acontece conforme o horário de funcionamento das lojas do Shopping Vitória. E para uso do piano, os interessados deverão fazer agendamento prévio, enviando a solicitação por e-mail (confira no final da matéria). É preciso informar a data e horário para reserva, nome completo, idade, bem como anexar um vídeo tocando uma música.
No local, os pianistas são convidados a participar desta experiência única, seja para apresentações regulares ou para aqueles que desejam compartilhar seu talento de maneira mais informal. De janeiro deste ano até o momento, já são 26 horas de música executada na Praça do Piano.
E tem quem bata ponto no local, como a Ana Julia Briske de Souza, de 11 anos. De acordo com a mãe, Angela Briske Diniz, a pequena pianista começou a tocar o instrumento aos quatro anos, de forma lúdica e brincando. Aos seis ela entrou para a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e recentemente passou no processo seletivo do Curso de Formação Musical - CFM.
A pequena Ana Julia Briske de Souza bate ponto na Praça do Piano
A pequena Ana Julia Briske de Souza toca piano desde os quatro anos Crédito: Divulgação/Shopping Vitória
“No início, de forma bem ‘amadora’ nós colocamos alguns vídeos no Youtube para ela assistir e aos sete anos já estava inserindo a mão esquerda. Quando ela estava com oito anos, eu enviei um vídeo dela tocando a música tema da Noviça Rebelde para o shopping ao fazer o agendamento, e desde então ela sempre está lá”, conta.
Outra pessoa que frequentemente se apresenta na Praça do Piano é o pianista e educador musical Warlem Fernandes, de 31 anos. “Eu toco piano desde os 13 anos de idade, quando ganhei um teclado de presente de aniversário. Daí comecei a estudar sozinho, por meio de revistas, até que uma professora de piano se interessou em me dar aula como voluntário. Me apaixonei pelo instrumento e me especializei, já me apresentei em diversos teatros pelo mundo”, afirma.

SERVIÇO

  • Piano in Concert
  • Local: Praça do Piano, localizado no primeiro piso do Shopping Vitória
  • Data: 30/04
  • Horário: Conforme horário de funcionamento das lojas
  • Como participar: Os interessados deverão fazer agendamento prévio, enviando a solicitação para o e-mail [email protected] informando a data e horário para reserva, nome completo, idade, bem como anexar um vídeo tocando uma música. O uso do piano é limitado ao tempo máximo de uma hora.

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