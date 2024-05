Cereja, suco e estrogonofe: veja receitas com chuchu que fazem sucesso no ES. Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Você sabia que o Espírito Santo 'poca' na produção de chuchu? Santa Maria de Jetibá, município da Região Serrana, é o maior produtor do fruto no Brasil.



Só a localidade de Recreio produz cerca de 98% e é considerada o reduto do chuchu capixaba. "Acho que a terra de Santa Maria de Jetibá é muito produtiva, o clima também ajuda muito, é muito propício pro chuchu", explicou o produtor Eduardo de Almeida.



Mas nem só de salada vive o chuchu. Ele pode ser utilizada em várias opções gastronômicas, que vão de suco a sobremesas. Confira no vídeo abaixo mais formas de consumir o chuchu!