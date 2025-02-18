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Após 25 anos

No ES, Circo Portugal Internacional tem carro que vira robô e show de raios laser

Espetáculo em Vila Velha traz outras atrações exclusivas como Homem-Bala e globo da morte com seis motos
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 16:26

Circo Portugal
Circo Portugal Crédito: Divulgação / Circo Portugal Internacional
Prepare-se para uma experiência inesquecível! O Circo Portugal Internacional está de volta ao Espírito Santo trazendo um espetáculo repleto de magia, adrenalina e diversão para toda a família. Após 25 anos longe da região, o circo chegou ao estacionamento do Shopping Vila Velha com uma superestrutura renovada e mais de 900 toneladas de equipamentos de última geração.
O público pode conferir atrações exclusivas, como o Homem-Bala diretamente de Las Vegas, o Globo da Morte com seis motos, os divertidos palhaços, mágicas, além do carro que se transforma em robô e um espetacular show de raios laser.
“Ficamos muito tempo sem voltar no Espírito Santo e sabemos que o público capixaba nos recebe de braços abertos e são calorosos. Estamos muito felizes de fazer essa turnê em Vila Velha. Nossa equipe de artistas está cheia de entusiasmo para apresentar um espetáculo repleto de magia, diversão e encanto para toda a família”, conta Diogo Araújo, gerente de marketing do circo.
Circo Portugal
Circo Portugal Crédito: Circo Portugal Internacional
O Circo Portugal Internacional conta com quatro setores: Lateral, Central, Premium e Vip, com valores a partir de R$ 30 (meia-entrada). Para mais informações e compras, acesse circoportugal.com.

Sobre o Circo Portugal Internacional

O Circo Portugal Internacional teve origens modestas, sem lona ou picadeiro, com apenas alguns artistas se apresentando em Braga e nos cassinos de Estoril, em Portugal. Com o tempo, conquistou plateias por toda a Europa e passou de geração em geração. Sua primeira apresentação no Brasil aconteceu por volta de 1890, na cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo. Com mais de um século de história, o espetáculo nunca parou. Hoje, o Circo Portugal percorre todo o Brasil e países da América do Sul, mantendo viva sua tradição na 7ª geração.
Circo Portugal Internacional
Circo Portugal Internacional Crédito: Divulgação / Circo Portugal Internacional

Serviço

  • Local: Shopping Vila Velha (Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro, Vila Velha)
  • Horários das apresentações: Terça a sexta: 20h / Sábados, domingos e feriados: 15h, 17h30 e 20h
  • Ingressos: Lateral: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira) / Central: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira) / Premium: R$ 50 (meia) | R$ 100 (inteira) / Vip: R$ 70 (meia) | R$ 140 (inteira)
  • Site para vendas: circoportugal.com

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