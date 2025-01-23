Navio de guerra da Marinha terá visitação gratuita no ES

Navio Fragata Constituição (F-42) terá visitação gratuita em Vitória Crédito: Marinha do Brasil

Uma experiência única estará à disposição dos capixabas no próximo domingo (26). A Fragata Constituição (F-42), navio de guerra da Marinha do Brasil, estará atracada no Porto de Vitória e aberta para visitação pública gratuita, mediante agendamento prévio. Os ingressos foram disponibilizados nesta quinta-feira (23), na plataforma Sympla.

As visitas acontecerão entre 14h e 17h, e serão distribuídos 1.500 ingressos, cada CPF pode reservar até quatro entradas, escolhendo o horário de visita conforme a disponibilidade. O acesso ao navio será realizado pelos portões da Vports, localizados no Centro de Vitória, em frente ao Palácio Anchieta. Para garantir a segurança dos visitantes, é obrigatório o uso de calçado fechado e sem salto.

A Fragata Constituição (F-42) é um navio-escolta da Marinha do Brasil Crédito: Acervo Marinha do Brasil

Sobre o navio

As fragatas da Marinha são navios-escolta projetados para localizar e destruir aeronaves, submarinos e navios inimigos, além de realizarem patrulhas em águas nacionais. Construída na Inglaterra, a Fragata Constituição foi incorporada à Marinha do Brasil em 1978 e é equipada com armamentos de ponta, radares de vigilância e capacidade para operar com helicópteros.

Além de seu impressionante porte — com 129 metros de comprimento e peso que pode ultrapassar 3.800 toneladas —, o navio possui um design robusto e uma tripulação composta por 209 militares.

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