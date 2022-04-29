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Cultura

Museu Vale lança convocatória para projetos de arte-educação

Selecionados serão premiados e terão produções compartilhadas nos canais digitais do museu. Inscrições vão até 22 de maio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 09:10

Museu Vale, em Vila Velha: fachada do prédio principal
Fachada do Museu Vale, em Vila Velha Crédito: A Gazeta/Arquivo
O Museu Vale abriu inscrições para projetos culturais relacionados à arte contemporânea e à arte-educação em sua primeira Convocatória de Programação. Os 30 projetos selecionados vão compor a programação virtual no site do museu, além de receber uma premiação de R$ 3,5 mil cada.
Podem participar artistas individuais, produtores culturais, coletivos artísticos e arte-educadores residentes no Espírito Santo. Segundo o diretor do Museu Vale, Ronaldo Barbosa, o objetivo é descobrir e dar visibilidade a novas produções. “A convocatória busca incentivar novos projetos, que serão apresentados ao público que já acompanha as atividades virtuais do museu, agindo como uma grande vitrine para a produção cultural do Espírito Santo”, destaca.
Os projetos direcionados à arte contemporânea, podem contemplar diversas linguagens, como: teatro, dança, performance, artes visuais, artes plásticas, literatura, cultura popular, música, arte digital, entre outros. Na arte-educação, os projetos devem colaborar com as atividades do Museu Vale direcionadas ao público infanto-juvenil, abordando temas relacionados à memória, à arte e às noções de território e pertencimento, por exemplo.
A convocatória é realizada com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de maio, no site do Museu Vale.

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SOBRE O MUSEU VALE

Um dos quatro espaços culturais que integram o Instituto Cultural Vale, o Museu Vale está instalado na Antiga Estação Ferroviária Pedro Nolasco, às margens da baía de Vitória, em uma área tipicamente industrial e portuária no município de Vila Velha, Espírito Santo.
O espaço é norteado por três pilares: memória ferroviária, arte contemporânea e arte-educação. Além de preservar a história da construção da Estrada de Ferro Vitória a Minas, o museu atua ainda de forma integral e continuada, mantendo um papel essencial na formação de jovens e como indutor de atividades culturais na região.
O museu detém o Certificado de Excelência do site TripAdvisor pela qualidade do serviço prestado no âmbito cultural, além de fazer parte do Hall of Fame do site de viagens por ter recebido o certificado de qualidade durante cinco anos consecutivos.
*Com informações da assessoria de imprensa

SERVIÇO

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