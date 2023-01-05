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Música

Mundo Bita inicia 2023 com o álbum "Bita e os Animais 3"

Novo trabalho entra no ar na sexta, 6, no YouTube, com direto a clipe da música "Senhor Tubarão" em ritmo de samba
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 10:06

Clipe da música 'Senhor Tubarão', do Mundo Bita
Clipe da música 'Senhor Tubarão', do Mundo Bita Crédito: Mr. Plot/Divulgação
O Mundo Bita mergulha fundo neste início de ano e presenteia os pequenos com o lançamento, na sexta-feira, 6, a partir de 10h, do álbum Bita e os Animais 3, direto no canal oficial no YouTube. Entre as novidades, destaque para o clipe da nova música Senhor Tubarão, que mostra a importância de cuidarmos e preservamos a natureza e os oceanos.
A música Senhor Tubarão ganha maior relevância por marcar a retomada da parceria do Mundo Bita com o Greenpeace, que começou com Amiga Baleia. Com mais de 26 milhões de visualizações, a canção de 2021 incentiva o cuidado com a vida marinha.
Nesta nova aventura, descrita em Senhor Tubarão, encontramos Bita, Lila, Dan e Tito se divertindo em uma ilha num belo dia. Mas eis que a natureza faz um chamado, de forma inusitada, para eles se encontrarem com o Senhor Tubarão. E os amiguinhos vão a esse encontro com o rei dos mares, mas para isso embarcam em um submarino do Greenpeace. A missão será a de recolher o lixo do oceano.
Senhor Tubarão chega em ritmo de samba, que promete contagiar a família inteira. E será dessa forma, alegre, que os aventureiros do Mundo Bita se tornarão peças importantes para a limpeza do fundo do mar. E tudo vai acabar numa animada festa.

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