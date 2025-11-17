Luto

Morre Jards Macalé, artista multifacetado que marcou a MPB, aos 82 anos

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 18:33

Jards Macalé morreu aos 82 anos Crédito: Reprodução @Jardsmacale

O músico Jards Macalé morreu nesta segunda-feira (17), aos 82 anos, no Rio de Janeiro. O artista estava internado no hospital da Unimed da Barra da Tijuca, após passar por um procedimento cirúrgico na semana passada.

"Jards Macalé nos deixou hoje", publicou sua equipe nas redes sociais. "Chegou a acordar de uma cirurgia cantando 'Meu Nome é Gal', com toda a energia e bom humor que sempre teve."

O artista participou do festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro. Macalé levou o público ainda tímido à emoção apresentando as canções do seu disco homônimo de 1972. Lançado no período mais repressivo da ditadura, versos como "não me calo", "já comi muito da farinha do desprezo" e "também posso chorar" soam atuais quando entoados por jovens de roupas coloridas.

Há dois anos, o músico lançou "Coração Bifurcado", álbum com participações de Maria Bethânia e Ná Ozzetti.

As 12 canções tratavam das diferentes formas do amor. "Diante do cenário de genocídio emocional, pai brigando com filho, marido brigando com a sogra, uma porradaria horrorosa, ninguém falava de amor", ele conta. "Estava na hora de retomar o amor que eu tenho para dar e fazer um disco de amor como gesto político."

Em "Besta Fera", de 2019, Macalé retratou o governo Bolsonaro como um período de trevas. Agora, ele se engaja na tentativa de pacificar o país, ainda dividido pela ideologia política. O cantor se sente confiante, depois de ter feito um show na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. "Quando Lula subiu a rampa com a Janja e aquela vira-lata, eu me senti o próprio vira-lata. Depois, ainda ouvi Heitor Villa-Lobos, até agora estou emocionado."

História

Nascido na Tijuca, Macalé passou a juventude entre Copacabana e Ipanema, nas mesas da Churrascaria Pirajá e do restaurante La Fiorentina. Com Nara, a afinidade foi instantânea. Ela havia rompido com o lirismo descompromissado da época, unindo a bossa nova à música dos morros. Na época, Macalé chegou a acompanhar a cantora ao violão em shows no clube Caiçaras, na Lagoa.

No ensaio biográfico "Eu só Faço O que Quero", Fred Coelho assinala que, em diversos momentos da carreira, Macalé andou em grupos, mas nunca fez parte deles de fato. Ao contrário, estava preocupado em fundar sua própria linguagem artística.

Assim, na era dos festivais, ficou deslocado, porque ainda se detinha à poética viniciana. Nos anos 1970, foi um dos agentes do processo de eletrificação da música brasileira, adquirindo a face mórbida e romântica dos sucessos "Só Morto" e "Hotel das Estrelas", de 1970 e 1972, respectivamente.

