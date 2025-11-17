Novos rumos

Ex-vocalista do Calcinha Preta, Silvânia Aquino é contratada por empresa de Wesley Safadão

Forrozeira irá cantar com Berg Rabelo e planeja mudança para Fortaleza por causa do novo escritório

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 14:42

Silvânia Aquino, ex-vocalista do Calcinha Preta Crédito: Reprodução/Instagram/@silvaniaaquino/@luckfemo

A ex-vocalista da banda Calcinha Preta, Silvânia Aquino, é a mais nova contratada do Camarote Shows, empresa da qual Wesley Safadão é um dos sócios.

A cantora, que agora formará uma nova banda com Berg Rabelo, afirmou que está de mudança de Aracaju para Fortaleza para acompanhar de perto seus novos projetos. "Ensaios, projetos, decisões... tudo acontece em Fortaleza. Mas não vou deixar minha Aracaju. Vou ficar entre as duas cidades", disse.

Desde o anúncio de sua saída, na segunda-feira (10), a banda não se manifestou sobre o caso. Silvânia reforçou nas redes sociais que a decisão de deixar o grupo não partiu dela. "Foram tantos anos ali dentro. Pretensão zero de sair", afirmou em uma live, sem detalhar o que teria ocorrido, mas dizendo que o ditado "eu só entro na sua casa se você deixar" resume a situação. "Não foi por vontade minha, mas eu precisava fazer", completou.

A forrozeira também pediu apoio dos fãs neste momento de transição. "Peço que não soltem da minha mão porque eu preciso de vocês", disse Silvânia, que agradeceu ao público pelos 25 anos de trajetória ao lado de Daniel Dial, Bell Oliver e O'Hara Ravick, além de Paulinha Abelha -vocalista que morreu em 2022, vítima de lesões renais.

Este vídeo pode te interessar