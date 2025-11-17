Fim

Boca Rosa e Diego Cruz anunciam término nas redes sociais: “Amei, e muito”

Bianca fez um desabafo doce e maduro, revelando o impacto positivo de Diego em sua vida: “Você me ensinou sobre o amor"

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 13:53

Boca Rosa e Diego Cruz anunciam término Crédito: Reprodução/Instagram/@bianca

O romance entre Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, e o modelo Diego Cruz chegou ao fim. Após cerca de seis meses juntos, eles começaram a se relacionar em maio deste ano. O agora ex-casal usou as redes sociais nesta segunda-feira (17) para anunciar o término. Mas, diferente dos rompimentos turbulentos que costumam dominar a internet, os dois escolheram trocar mensagens afetuosas e agradecimentos.

Em seu texto, Bianca fez um desabafo doce e maduro, revelando o impacto positivo de Diego em sua vida. “Você me ensinou sobre o amor e relacionamento da forma mais paciente e gentil que já vi alguém ensinar. Você me mostrou que namorar pode ser leve, divertido, gostoso, sem traumas”, escreveu.

A influenciadora também contou que o modelo mudou sua percepção sobre relacionamentos: “Nunca mais direi que odeio namorar, porque com você eu amei e muito “Didi, tudo de mais lindo na sua vida! Voe, brilhe, realize sonhos e saiba que existe uma pessoa no mundão que você pode contar quando precisar. Te amo!”, finalizou.

Pouco depois, Diego publicou sua versão, igualmente carinhosa. Para ele, o relacionamento não acabou porque deu errado, mas porque cumpriu seu papel na história dos dois. “A gente se entregou, se jogou de cabeça e viveu esse relacionamento com tudo que tinha pra oferecer. E quanto crescimento, né? Não tem como dizer que ‘deu errado’. Não. Deu certo, e muito!”, declarou.

O modelo rasgou elogios à ex-namorada, chamando Bianca de “mulher incrível” e “exemplo de mãe para o Guduguinho”. E reforçou que quer levar a influenciadora como amiga para a vida. “Verdadeiramente desejo o melhor que esse mundo possa te oferecer. Hoje e sempre! Te amo”, disse.

