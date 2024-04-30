Morre Chico Lessa, lenda da música capixaba, aos 75 anos

O músico Chico Lessa Crédito: Aguilar Alves/Divulgação

O ícone da música capixaba Chico Lessa morreu, nesta terça-feira (30), aos 75 anos. O artista, que enfrentava um câncer de esôfago desde janeiro, estava internado no Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Vitória, quando sofreu complicações nos últimos dias. A morte foi confirmada por Ariel Lessa, filho do artista.

De acordo com os familiares, o velório irá acontecer nesta terça-feira (30), a partir das 21h, Capela do Cemitério Jardim da Paz, na Serra. Já o sepultamento está marcado para a manhã de quarta-feira (01), às 10h . Nas redes sociais do artista, uma mensagem também foi publicada informando sobre a notícia da morte. “Virou uma estrela maior”, diz trecho da publicação.

“Hoje não teremos motivos pra ficar triste pois sabemos a festa que ele fará no céu, nosso compositor virou uma estrela maior e continuará com seu show em nossos corações. Avisarei a respeito da despedida, ele foi forte até o final e teve uma passagem tranquila! Obrigado a todos pelo carinho!”, diz a mensagem.

Com quase 60 anos de carreira, Chico Lessa foi um dos grandes destaques da música capixaba. O artista era considerado um membro efetivo do lendário Clube da Esquina - termo usado para se referir ao grupo de músicos (entre eles Milton Nascimento), compositores e letristas, surgido na década de 1960 em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Nascido em Vitória, Francisco José Viana Lessa sempre respirou arte. Desde criança, o pequeno Chico se envolveu no mundo musical - começando a tocar violão aos 13 anos, influenciado pelos Beatles. Na adolescência, fundou o grupo Les Enfants, junto com os amigos Tina Tirone, Evandro e Fernando. Aos 17 anos, sua vida ganhou um novo capítulo quando foi morar no Rio de Janeiro e passou a ter contato com grandes artistas da Música Popular Brasileira.

Ao longo das décadas, Chico teve parcerias importantes, como Toninho Horta, Murilo Antunes e com próprio Márcio Borges. Além disso, o compositor também teve suas músicas gravadas pelo Som Imaginário (Wagner Tiso, Fredera e outros), e Lô Borges, na canção "No Tom de Sempre".

Nas últimas décadas, Chico Lessa foi destaque das páginas impressas do jornal A Gazeta. Em 2015, por exemplo, ele recebeu apoio do Bandes para investir em uma pousada em Jesus de Nazaré, em Vitória. Veja na galeria abaixo.

Chico Lessa foi destaque em A Gazeta