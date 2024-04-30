Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Morre Chico Lessa, lenda da música capixaba, aos 75 anos

Musico, que estava internado em um hospital de Vitória, enfrentava um câncer de esôfago desde janeiro. Relembre quem foi o artista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 13:56

O músico Chico Lessa
O músico Chico Lessa Crédito: Aguilar Alves/Divulgação
O ícone da música capixaba Chico Lessa morreu, nesta terça-feira (30), aos 75 anos. O artista, que enfrentava um câncer de esôfago desde janeiro, estava internado no Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Vitória, quando sofreu complicações nos últimos dias. A morte foi confirmada por Ariel Lessa, filho do artista.
De acordo com os familiares, o velório irá acontecer nesta terça-feira (30), a partir das 21h, Capela do Cemitério Jardim da Paz, na Serra. Já o sepultamento está marcado para a manhã de quarta-feira (01), às 10h . Nas redes sociais do artista, uma mensagem também foi publicada informando sobre a notícia da morte. “Virou uma estrela maior”, diz trecho da publicação.
“Hoje não teremos motivos pra ficar triste pois sabemos a festa que ele fará no céu, nosso compositor virou uma estrela maior e continuará com seu show em nossos corações. Avisarei a respeito da despedida, ele foi forte até o final e teve uma passagem tranquila! Obrigado a todos pelo carinho!”, diz a mensagem.
Com quase 60 anos de carreira, Chico Lessa foi um dos grandes destaques da música capixaba. O artista era considerado um membro efetivo do lendário Clube da Esquina - termo usado para se referir ao grupo de músicos (entre eles Milton Nascimento), compositores e letristas, surgido na década de 1960 em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Nascido em Vitória, Francisco José Viana Lessa sempre respirou arte. Desde criança, o pequeno Chico se envolveu no mundo musical - começando a tocar violão aos 13 anos, influenciado pelos Beatles. Na adolescência, fundou o grupo Les Enfants, junto com os amigos Tina Tirone, Evandro e Fernando. Aos 17 anos, sua vida ganhou um novo capítulo quando foi morar no Rio de Janeiro e passou a ter contato com grandes artistas da Música Popular Brasileira.
Ao longo das décadas, Chico teve parcerias importantes, como Toninho Horta, Murilo Antunes e com próprio Márcio Borges. Além disso, o compositor também teve suas músicas gravadas pelo Som Imaginário (Wagner Tiso, Fredera e outros), e Lô Borges, na canção "No Tom de Sempre".
Nas últimas décadas, Chico Lessa foi destaque das páginas impressas do jornal A Gazeta. Em 2015, por exemplo, ele recebeu apoio do Bandes para investir em uma pousada em Jesus de Nazaré, em Vitória. Veja na galeria abaixo.

Chico Lessa foi destaque em A Gazeta

Em 2022, o cantor e compositor Chico Lessa destacou seu lado rock’n’roll no álbum “O Rock da Esquina”, que reúne 13 composições de sua autoria gravadas por Zel Moreira. O disco é uma homenagem aos 50 anos do “Clube da Esquina”. Em 2018, Lessa realizou um show especial no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, com o disco "O Barco dos Sonhos".
"O ES perde um compositor de grande valor.  Mas além de compositor de mão cheia, Chico era um piadista iconoclasta e irreverente. Uma pessoa alegre, cheio de criatividade, compunha quase uma música por dia e passou a ser seu próprio letrista, com muita qualidade. Para cultura e para as pessoas, Chico fará muita falta", diz José Renato, amigo de longa data de Chico.

Veja Também

Dia do Pianista: shopping de Vitória abre espaço para pianistas se apresentarem

Festival Santa Jazz terá Oswaldo Montenegro e atrações de seis países

Série de concertos internacionais com milhares de velas chega ao ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Cultura Famosos Luto Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados