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Centro de Vitória

Mercado do Vinil: Casa Porto vai reunir amantes do LP neste fim de semana

Evento acontece sábado (15) e domingo (16), das 14h às 19h. Colecionadores e admiradores do "bolachão" poderão comprar, trocar e vender itens raros, novos e usados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Abril de 2023 às 05:30

Casa Porto recebe
Casa Porto recebe "Mercado do Vinil" nestes sábado (15) e domingo (16) Crédito: Divulgação Cultura PMV
Neste final de semana, os apreciadores e colecionadores de discos de vinil têm um encontro marcado no Centro de Vitória. No sábado (15) e domingo (16), a Casa Porto das Artes Plásticas receberá mais uma edição do Mercado do Vinil. Das 14h às 19h, será possível comprar, vender e trocar discos de vinil raros, usados e novos.
Além da oportunidade de revisitar o universo do objeto desejo das décadas passadas, quem estiver presente poderá assistir às apresentações dos DJs Bombril, Jader Mansano, Alberto Mangia e Calliyoppe.
Um dos destaques é que a edição de 2023 do Mercado do Vinil homenageará a banda Pink Floyd, que comemora 50 anos do clássico álbum "Dark Side Of The Moon", de 1973.
Segundo o idealizador do evento, Luiz Claudio Casado, a escolha por homenagear o oitavo álbum de estúdio da banda britânica se deu pela importância da discografia para a história do rock e da cultura pop.
"'The Dark Side' apresenta temas universais de morte, insanidade, ganância e guerra. No entanto, a obra também traz traços da autobiografia de Waters, como a morte de seu pai na Segunda Guerra Mundial e os problemas mentais que acometeram o ex-líder do Pink Floyd, Syd Barrett, que deixou a banda em 1968", explica Luiz.
Outras edições do Mercado de Vinil já foram realizadas em locais como a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a Rua 7 e a Praça Costa Pereira. 

MERCADO DO VINIL

  • QUANDO: Sábado (15) e domingo (16) 
  • ONDE: Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro Histórico de Vitória
  • HORÁRIO: Das 14h às 19h
  • ENTRADA: Franca
  • CLASSIFICAÇÃO: Livre

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