Mercado do Vinil: Casa Porto vai reunir amantes do LP neste fim de semana

Casa Porto recebe "Mercado do Vinil" nestes sábado (15) e domingo (16) Crédito: Divulgação Cultura PMV

Neste final de semana, os apreciadores e colecionadores de discos de vinil têm um encontro marcado no Centro de Vitória. No sábado (15) e domingo (16), a Casa Porto das Artes Plásticas receberá mais uma edição do Mercado do Vinil. Das 14h às 19h, será possível comprar, vender e trocar discos de vinil raros, usados e novos.

Além da oportunidade de revisitar o universo do objeto desejo das décadas passadas, quem estiver presente poderá assistir às apresentações dos DJs Bombril, Jader Mansano, Alberto Mangia e Calliyoppe.

Um dos destaques é que a edição de 2023 do Mercado do Vinil homenageará a banda Pink Floyd, que comemora 50 anos do clássico álbum "Dark Side Of The Moon", de 1973.

Segundo o idealizador do evento, Luiz Claudio Casado, a escolha por homenagear o oitavo álbum de estúdio da banda britânica se deu pela importância da discografia para a história do rock e da cultura pop.

"'The Dark Side' apresenta temas universais de morte, insanidade, ganância e guerra. No entanto, a obra também traz traços da autobiografia de Waters, como a morte de seu pai na Segunda Guerra Mundial e os problemas mentais que acometeram o ex-líder do Pink Floyd, Syd Barrett, que deixou a banda em 1968", explica Luiz.

Outras edições do Mercado de Vinil já foram realizadas em locais como a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a Rua 7 e a Praça Costa Pereira.

MERCADO DO VINIL