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No 'BBB 23', Domitila vence a 15ª Prova do Líder

Com prova que exigia agilidade, a sister conquistou a liderança pela primeira vez; saiba qual será a dinâmica dos próximos dias
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 09:49

No 'BBB 23', Domitila vence a 15ª Prova do Líder
No 'BBB 23', Domitila vence a 15ª Prova do Líder Crédito: Reprodução de Vídeo/TV Globo
Em seguimento ao "modo turbo" da semana no programa Big Brother Brasil 2023, Domitila Barros conquistou a liderança da casa na prova realizada na noite da quinta-feira, 13. É a primeira vez que a sister atinge o feito na edição.
Com uma prova que exigiu agilidade dos participantes logo após a eliminação de Cezar Black na mesma noite de quinta-feira, a miss competiu a segunda fase com Sarah Aline, Ricardo e Larissa.
Os competidores não podiam pisar no chão, apenas na base, e tinham que montar uma ponte até o lado oposto, pegar cards e colocar no lugar adequado.
Após a vitória, Domitila comemorou a primeira vez como dona do Quarto do Líder e levou como sua companhia no VIP, a analista de diversidade, Sarah Aline. "Um banheiro para chamar de meu", disse a modelo feliz com o espaço e com as fotos da família.

CASTIGO DO MONSTRO IRÁ INFLUENCIAR NA FORMAÇÃO DO PRÓXIMO PAREDÃO

A dinâmica na casa segue diferenciada, Tadeu anunciou como seriam os próximos dias na casa que terá paredão triplo e eliminação neste domingo.
Segundo o apresentador, essa sexta-feira, 15, os participantes encaram uma Prova do Anjo em dupla, mas com apenas um podendo assumir a função e a formação do paredão ocorre em seguido. No entanto, o castigo do monstro terá um efeito na formação do paredão.
Antes das votações e indicações da Líder, os dois monstros irão participar de uma disputa de arremessos, onde o que tiver um pior desempenho irá para a formação do paredão já com dois votos no registro.
A partir disso, o anjo passa a imunizar alguém, o Líder indica alguém, que terá direito a contragolpe, e o paredão triplo fica formado.
No domingo de eliminação outra prova do líder será realizada e um novo paredão formado.

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