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Mais votado

Cezar é o 14° eliminado do 'BBB 23'

Enfermeiro recebeu 48,79% dos votos e deixou a competição
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 09:29

Cezar é o 14º eliminado do 'BBB 23'
Cezar é o 14º eliminado do 'BBB 23' Crédito: Instagram/@bbb
Cezar foi o 14º eliminado do Big Brother Brasil 23, na noite da quinta-feira, 13. O ex-brother disputava a berlinda com Aline, que teve 45,74 % dos votos, e Amanda, que recebeu a menor quantidade de votos, registrando 5,47%.
"Entre os enfermeiros tão queridos, um dos mais adoráveis. O que poderia levar à saída de alguém com esse perfil? Paradoxos... Ai, preto, que agonia. Quem sai hoje é você", disse o apresentador Tadeu sobre a saída do enfermeiro.
Cezar Black foi parar no paredão como um dos mais votados pela casa, assim como Aline Wirley. O programa seguiu com o "modo turbo" e realizou uma Prova do Líder na terça-feira, 11, após a saída de Fred Nicácio, e teve Sarah Aline como vencedora do desafio. A sister indicou Amanda ao Paredão.
"Para todo mundo, boa sorte. Me perdoem se eu magoei vocês! Eu não sou uma pessoa ruim. Boa sorte!", disse Cezar ao se despedir da casa.
No dia anterior, Black foi protagonista de uma das maiores recentes discussões da casa ao entrar em embate com Bruna Griphao e Aline Wirley.
As sisters se incomodaram ao ouvirem por trás de uma porta críticas do enfermeiro à amiga e professora de educação física, Larissa. As amigas acusaram Black de ter atitudes machistas dentro da casa.
Ao ressaltar as características do enfermeiro, como o grande coração, Tadeu também pontuou sobre os erros. "Mas não é por causa desse coração que ele se esconde quando a discussão se apresenta, ele fala mesmo! Já passou do ponto em algum momento? Passou! Quantas pessoas podem dizer que nunca passaram do ponto no BBB?", disse. "O cara rodeado de amigos! No entanto, qual foi a maior queixa do Black? Nunca foi prioridade de ninguém, sempre se sentiu sozinho. Clamou por uma parceria forte, que nunca veio. Paradoxo terrível.", ressaltou também ao destacar uma das maiores questões do jogador dentro da casa.

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