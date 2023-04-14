Cezar é o 14° eliminado do 'BBB 23'

Cezar é o 14º eliminado do 'BBB 23' Crédito: Instagram/@bbb

Cezar foi o 14º eliminado do Big Brother Brasil 23, na noite da quinta-feira, 13. O ex-brother disputava a berlinda com Aline, que teve 45,74 % dos votos, e Amanda, que recebeu a menor quantidade de votos, registrando 5,47%.

"Entre os enfermeiros tão queridos, um dos mais adoráveis. O que poderia levar à saída de alguém com esse perfil? Paradoxos... Ai, preto, que agonia. Quem sai hoje é você", disse o apresentador Tadeu sobre a saída do enfermeiro.

Cezar Black foi parar no paredão como um dos mais votados pela casa, assim como Aline Wirley. O programa seguiu com o "modo turbo" e realizou uma Prova do Líder na terça-feira, 11, após a saída de Fred Nicácio, e teve Sarah Aline como vencedora do desafio. A sister indicou Amanda ao Paredão.

"Para todo mundo, boa sorte. Me perdoem se eu magoei vocês! Eu não sou uma pessoa ruim. Boa sorte!", disse Cezar ao se despedir da casa.

No dia anterior, Black foi protagonista de uma das maiores recentes discussões da casa ao entrar em embate com Bruna Griphao e Aline Wirley.

As sisters se incomodaram ao ouvirem por trás de uma porta críticas do enfermeiro à amiga e professora de educação física, Larissa. As amigas acusaram Black de ter atitudes machistas dentro da casa.