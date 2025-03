Cultura do ES

Mercado de Cariacica ganha arte em homenagem a João Bananeira e Moxuara

Recém-inaugurado, espaço conta com um painel gigante que destaca dois ícones do folclore local

Publicado em 13 de março de 2025 às 09:00

Pintura que homenageia Moxuara e João Bananeira no Mercado de Cariacica Crédito: Rodrigo Gavini

Inaugurado na última segunda-feira (10), o Mercado Municipal de Cariacica foi decorado com um painel gigante que destaca dois ícones do folclore local: a história por trás do monte Moxuara e o personagem João Bananeira. As pinturas, com cerca de 20m², foram feitas pelo artista plástico cariaciquense Hiago Silva e ocupam uma parede inteira do local.>

Uma das artes mostra a princesa indígena da tribo dos Botocudos, que se apaixonou por um guerreiro da tribo rival, os Temiminós. Pelo amor proibido, eles foram transformados em pedra. A linda princesa virou o monte Moxuara, de Cariacica, enquanto o guerreiro foi transformado no monte Mestre Álvaro, na Serra. Já a outra pintura retrata o personagem João Bananeira, que usa uma máscara e é coberto por folhas. Ele faz parte do folclore do município e é herança do período da escravidão, quando negros se cobriam para participar das festividades. >

O artista responsável pelas obras destaca o orgulho em poder decorar o mercado da sua cidade. “Ter minha arte exposta no Mercado Municipal do município onde eu moro, nasci e fui criado é superimportante para mim, dada a importância do próprio local. Estar ali dentro, com todo o capricho que foi feita a arte, é um prazer muito grande”, afirma Silva. >

Pintura que homenageia João Bananeira no Mercado de Cariacica Crédito: Rodrigo Gavini

Com 39 lojas e um restaurante já em funcionamento, o Mercado Municipal de Cariacica abre de segunda a sábado, das 8h às 18h, e aos domingos, das 8h às 14h. Os restaurantes vão funcionar todos os dias, de 11 às 22h.>

Sobre o artista

Hiago Silva é um artista plástico natural de Cariacica, com 12 anos de trajetória na arte. Filho de artistas, foi influenciado desde cedo e teve sua primeira exposição e mural realizados em seu município natal. Seu trabalho se destaca pelo uso marcante de cores, texturas e contrastes, com foco em rostos figurativos. Já participou de mais de 30 exposições no estado e tem obras em países como França, Portugal, Espanha e Estados Unidos. Atualmente, dedica-se a retratos e murais por encomenda, tendo produzido trabalhos para personalidades como Glória Perez, Paulo André e Fabiano Menotti.>

