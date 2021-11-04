  • Manu Gavassi anuncia novo álbum visual no Disney+: 'Gracinha'
Manu Gavassi anuncia novo álbum visual no Disney+: 'Gracinha'

O projeto apresenta um formato que mistura música e cinema, usado em lançamentos como Black Is King da Beyoncé (também apresentado no Disney+).
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 20:18

Manu Gavassi anunciou nesta quinta-feira, 4, seu novo álbum visual. Gracinha vai ser lançado nas plataformas de streaming de áudio no dia 12 de novembro. A produção idealizada, roteirizada e codirigida por Manu estreia no dia 26 de novembro, exclusivamente no Disney+.
O projeto apresenta um formato que mistura música e cinema, usado em lançamentos como Black Is King da Beyoncé (também apresentado no Disney+).
Manu Gavassi
Manu Gavassi anunciou seu novo álbum visual Crédito: Reprodução @Manugavassi
As técnicas cinematográficas trazem uma aura mais artística e conceitual ao trabalho. No Instagram, a cantora compartilhou um teaser de Gracinha e, na legenda, escreveu: "É com muito orgulho (com todo o meu amor e pitadas de suor) que finalmente anuncio Gracinha, o álbum visual idealizado, roteirizado e codirigido por mim, que estreia no Disney+ no dia 26 de Novembro. Que venha essa era de luz. (Ah e obrigada, Mickey. Agora literalmente)".

