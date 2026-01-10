Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Emílio Dantas diz que sofreu golpe e recebeu azeite no lugar de Playstation em compra na Amazon
Golpe

Emílio Dantas diz que sofreu golpe e recebeu azeite no lugar de Playstation em compra na Amazon

Caso foi compartilhado pelo ator nas redes sociais. Empresa lamentou a situação e afirmou estar investigando o caso
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 10 de Janeiro de 2026 às 18:43

Emilio Dantas alega ter sofrido golpe em compra na Amazon Brasil.
Emilio Dantas alega ter sofrido golpe em compra na Amazon Brasil. Crédito: Reprodução/Instagram/@emiliodantas/Ato Press/Folhapress
O ator Emílio Dantas diz ter sofrido um golpe em uma compra no site da Amazon Brasil. Ele alega que comprou um Playstation 5, mas recebeu um pote de azeite na entrega. O Estadão entrou em contato com a empresa, mas não teve retorno até o momento.
Em uma publicação no Instagram, o artista compartilhou a imagem do azeite e relatou a situação. "Comprei um Playstation 5 numa promoção da Amazon Brasil e recebi um garrafão de azeite. A Amazon diz que não pode fazer nada. Detalhe: a entrega não foi feita nem por terceiros. Foi a própria Amazon", escreveu.
Ao portal G1, a assessoria da Amazon Brasil lamentou o ocorrido e afirmou investigar o caso. Algumas horas depois do primeiro post, o ator voltou a reclamar da empresa, afirmando não ter sido contatado pelo grupo.
"Estou vendo alguns portais noticiando a falcatrua que passei com a Amazon Brasil dizendo que a empresa já está tomando as devidas providências, mas quero deixar claro que não houve nenhuma tentativa de contato da parte da Amazon até o presente momento", disse.
O Estadão também questionou a Amazon sobre o contato com o ator, mas sem retorno. O espaço segue aberto.

Veja Também

Fernanda Souza fala sobre planos com namorada e se emociona ao citar relação duradoura

BBB 26: Treta na casa de vidro Sudeste esquenta com xingamentos: 'Cobra insuportável'

Isabel Veloso, influenciadora que morreu aos 19 anos, deixa filho bebê e enfrentou críticas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Amazon Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados