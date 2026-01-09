Fernanda Souza fala sobre planos com namorada e se emociona ao citar relação duradoura

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 16:15
Discreta sobre a vida pessoal desde que assumiu o relacionamento com Eduarda Porto, Fernanda Souza surpreendeu ao falar com mais abertura sobre a companheira e os planos que as duas fazem juntas.
A atriz e apresentadora comentou o desejo de um relacionamento duradouro e se emocionou ao reconhecer na parceira uma certeza de permanência.
As declarações apareceram em um episódio bônus da terceira temporada de "Ilhados com a Sogra" (Netflix), reality apresentado por Fernanda. Durante a conversa com participantes, ela se mostrou especialmente tocada pela história de Sarah, que é casada há 40 anos com outra mulher.
"Você é minha meta", disse Fernanda, ao comentar a longevidade da relação. Segundo ela, a cena foi assistida ao lado de Eduarda, e as duas se reconheceram ali. "Eu e a Eduarda a gente se olhou na hora e falou": 'Olha, 40 pra cima'.
A apresentadora contou ainda que se emocionou ao ouvir Sarah afirmar, no programa, que nunca seria abandonada pela companheira. A fala ecoou diretamente em sua vida pessoal.
"Quando você disse: 'Jurema nunca vai me deixar', a Eduarda falou exatamente a mesma coisa pra mim: 'Eu também não vou te deixar'. A gente chorou", relatou.
Em outro momento do episódio, a conversa avançou para a vida íntima de mulheres acima dos 50 anos, quando uma participante refletiu sobre os estigmas ligados à menopausa e à sexualidade feminina. Ela afirmou que, ao contrário do que se costuma repetir, o prazer pode continuar presente quando há parceria e conexão.
Fernanda reagiu com leveza e bom humor, demonstrando identificação com o relato.
"Entendi perfeitamente. Eu sei do que você está falando. Minha mulher entrega", brincou, aos risos. "A gente quer se sentir viva. Vamos fazer amor e ser felizes."
A relação com Eduarda Porto também apareceu no encerramento do reality. Em tom descontraído, Fernanda fingiu uma ligação com a sogra, Heloisa, dona de uma doceria no Rio de Janeiro, e fez uma piada carinhosa ao falar do retorno para casa após as gravações.
"Já faz a minha torta de nata, que é só disso que eu preciso. Minha mulher e um doce", disse, arrancando risadas.
