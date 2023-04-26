Mais inclusivo, Prêmio da Música Brasileira tem Anitta e Gloria Groove entre os indicados

O Prêmio da Música Brasileira divulgou nesta terça-feira, dia 25 de abril, a lista de indicados em 31 categorias, entre elas, Canção Popular, Projeto Audiovisual e Música Urbana. De acordo com a organização do prêmio, foram 10 mil artistas inscritos para essa edição.
Lideram a lista o cantor e compositor Chico César e a Orquestra Sinfônica Brasileira com três indicações cada um.
Depois de um hiato de quatro anos sem ocorrer por conta da pandemia, o PMB, como é conhecido, alterou algumas categorias e, com isso, conseguiu abranger uma gama maior de artistas.
A categoria Cantor/Cantora foi substituída por Intérprete o que possibilitou acomodar melhor todos os tipos de diversidade da música brasileira. A cantora Gloria Groove, por exemplo, está indicada como melhor intérprete de Música Urbana, ao lado de Baco Exu do Blues, Criolo, Gloria Groove, Iza e Xênia França.
Na categoria Intérprete de Canção Popular estão indicados Duda Beat, Lucy Alves, Marília Mendonça, Roberta Miranda e Roberto Carlos.
A cantora Anitta aparece na categoria Especiais, na subdivisão Lançamento em Língua Estrangeiro com o álbum Versions of Me - o que traz a canção Girl From Rio -, que ampliou sua participação no mercado internacional de música.
Na categoria Projeto Audiovisual, criada para substituir DVD, concorrem Anitta, Gilsons, Iza, Pablo Vittar, Gloria Groove e Tim Bernardes.
A cerimônia do 30º Prêmio da Música Brasileira ocorrerá no palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro no dia 31 de maio e será apresentada por Felipe Neto e Lázaro Ramos. A cantora Alcione será a homenageada deste ano.
O PMB, criado pelo empresário José Maurício Machline, tem em seu conselho Antônio Carlos Miguel, Arnaldo Antunes, Djavan, Emicida, Gilberto Gil, João Bosco, Karol Conka, Ney Matogrosso, Wanderléa, Yamandu Costa, Machline e Heloisa Guarita.
Lista de Indicados ao 30ª edição do Prêmio da Música Brasileira
- CANÇÃO POPULAR
- Dupla: Maiara e Maraisa
- Nage: Os Barões da Pisadinha
- Grupo: Orquestra Greiosa, Psirico e Zimbra
- Intérprete: Duda Beat, Lucy Alves, Marília Mendonça, Roberta Miranda, Roberto Carlos
- Lançamento: Duda Beat (Dar uma Deitchada - Produção: Lux & Tróia); Felipe Cordeiro e Chico César (De Amor, Amor - Produção: Felipe Cordeiro); Marília Mendonça (Decretos Reais - Produção: Junior Champi, Elvis Tcherr)
- ESPECIAIS
- Lançamento Eletrônico: Batata boy e Garbela (Entre Cidades - Produção: Batata Boy, Garbela); Gerra G (Todos os Lados - Produção: Gerra G); VHOOR (Baile & Bass - Produção: VHOOR)
- Lançamento em Língua Estrangeira: Anitta (Versions of Me - Produção: Ryan Tedder); Blubell e Luca Raele (If You Only Knew Acoustic - Produção: Luca Raele); Cássia Eller e Victor Biglione (Cássia Eller & Victor Biglione in blues - Produção: Victor Biglione, Zé Nogueira)
- Lançamento Erudito: Orquestra Sinfonica Brasileira (Abertura da Ópera o Guarani - Ao Vivo); Orquestra Sinfonica Brasileira (Bachiana Nº 4-1 Movimento); Orquestra Sinfonica Brasileira (Divertimento para Cordas - Ao vivo)
- Lançamento Infantil: Dudu Nicácio (Bloco Fera Neném - Produção: Rodrigo Braga); Mundo Bita (É Alegria - Produção: Chaps Melo, Vinícius Guerra e Walman Filho); Planeta DóRéMi, Léo Pinheiro (Lá na Fazenda do Meu Pai - Produção: Léo Pinheiro)
- Projeto Especial: Alfredo Del-Penho, João Cavalcanti, Moyseis Marques e Pedro Miranda (Desengaiola - Produção: João Cavalcanti e Pedro Luís); Baby Do Brasil e Pepeu Gomes (Baby e Pepeu - Noites Cariocas Ao Vivo - Produção: Pepeu Gomes, Juliano Cortuah); Gabriel Aragão (Malhada Vermelha - Trilha Sonora Original do Filme - Produção: Gabriel Aragão)
- INSTRUMENTAL
- Grupo: Gian Correa e os Chorões Alterados, Letieres Leite, Orkestra Rumpilezz, Pianorquestra
- Solista: Bebê Kramer, Dom Salvador, Jaques Morelenbaum, Jorge Helder, Yamandu Costa
- Lançamento: Dom Salvador (Samborium - Produção: Dom Salvador); Letieres Leite, Orquestra Rumpilezz (Moacir de todos os santos - Produção: Letieres Leite, Sylvio Fraga e Pepê Monnerat); Yamandu Costa, Bebê Kramer (Simpatia - Produção: Yamandu Costa e Bebê Kramer)
- MPB
- Grupo: Bala Desejo, Banda de Boca, MPB4
- Intérprete: Alaíde Costa, Djavan, Dori Caymmi, Gilberto Gil, Mônica Salmaso
- Lançamento: Alaíde Costa (O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim - Produção: Marcus Preto, Pupillo, Emicida); Alceu Valença, Orquestra de Ouro Preto (Valencianas II: Ao Vivo Em Portugal - Produção: Maestro Rodrigo Toffolo); Chico Buarque, Hamilton de Holanda (Que Tal um Samba? - Produção: Luiz Claudio Ramos)
- Melhor Canção: Alaíde Costa (Pessoa-Ilha - Intérprete: Alaíde Costa - Compositor: Emicida, Ivan Lins); Chico Buarque, Hamilton de Holanda (Que Tal um Samba? - Intérprete: Chico Buarque - Compositor: Chico Buarque); Zé Miguel Wisnik (Chorou e Riu - Intérprete: Zé Miguel Wisnik, Mônica Salmaso - Compositor: Zé Miguel Wisnik)
- MÚSICA URBANA
- Grupo: Afrocidade, Pavilhão 9, Planet Hemp
- Intérprete: Baco Exu do Blues, Criolo, Gloria Groove, IZA, Xênia França
- Lançamento: Criolo (Sobre Viver - Produção: Tropkillaz); Baco Exu do Blues (QVVJFA - Produção: Marcelo Delamare); Planet Hemp (JARDINEIROS - Produção: Planet Hemp, Nave, Mario Caldato Jr, Tropkillaz)
- POP/ROCK
- Grupo: Gilsons, Jovem Dionísio,
- Intérprete: Chico César, Elza Soares, Erasmo Carlos, Tom Zé, Tulipa Ruiz
- Lançamento: Erasmo Carlos (O Futuro Pertence Á... Jovem Guarda - Produção: Pupillo); Elza Soares -(Elza Ao Vivo No Municipal - Produção: Rafael Ramos); Chico César (Vestido de Amor - Produção: Jean Lamoot, Chico César)
- REGIONAL
- Dupla: Duo Aduar, Mayck & Lyan, Sample Hate
- Grupo: Boi Bumbá Garantido, Olodum, Quinteto Violado
- Intérprete: Alceu Valença, Almir Sater, Elba Ramalho, Isadora Melo, Zeca Veloso
- Lançamento: Almir Sater (Do Amanhã Nada Sei - Produção: Eric Silver); Elba Ramalho (Elba Ramalho No Maior São João do Mundo Ao Vivo - Produção: Junior Evangelista); Zeca Veloso (O Sopro do Fole - Produção: Zeca Veloso, Luciano Oliveira, Antonio Pedro Ferraz, Pedro Paulo Monnerat)
- Revelação: Fernando Dias Gomes, Maurício Guil, Plínio Fernandes
- SAMBA
- Grupo: Grupo Fundo De Quintal, Grupo Revelação, Raça Negra
- Intérprete: Diogo Nogueira, Ferrugem, Maria Rita, Martinho da Vila, Péricles
- Lançamento: Diogo Nogueira e Hamilton de Holanda (Fim do Horizonte - Produção: Hamilton de Holanda e André Vasconcellos); Grupo Fundo De Quintal (Fundo de Quintal - 45 Anos Vol.1 Ao Vivo - Produção: André Renato); Martinho da Vila (Mistura Homogênea - Produção: Celso Filho, Martinho Antônio)
- PROJETO AUDIOVISUAL
- Anitta, LUCK MUZIK - TROPA (Direção: Christian Breslauer);
- Gilsons - Pra Gente Acordar (O Filme) (Direção: Pedro Alvarenga);
- Iza - Fé (Direção: Felipe Sassi);
- Pabllo Vittar, Gloria Groove - AMEIANOITE (Direção: Fernando Nogari);
- Tim Bernardes - Mistificar (Direção: André Dip)