Mais inclusivo, Prêmio da Música Brasileira tem Anitta e Gloria Groove entre os indicados

Prêmio da Música Brasileira tem Anitta e Gloria Groove entre os indicados Crédito: Zimel Press/Folhapress/Eduardo Anizelli/Folhapress

O Prêmio da Música Brasileira divulgou nesta terça-feira, dia 25 de abril, a lista de indicados em 31 categorias, entre elas, Canção Popular, Projeto Audiovisual e Música Urbana. De acordo com a organização do prêmio, foram 10 mil artistas inscritos para essa edição.

Lideram a lista o cantor e compositor Chico César e a Orquestra Sinfônica Brasileira com três indicações cada um.

Depois de um hiato de quatro anos sem ocorrer por conta da pandemia, o PMB, como é conhecido, alterou algumas categorias e, com isso, conseguiu abranger uma gama maior de artistas.

A categoria Cantor/Cantora foi substituída por Intérprete o que possibilitou acomodar melhor todos os tipos de diversidade da música brasileira. A cantora Gloria Groove, por exemplo, está indicada como melhor intérprete de Música Urbana, ao lado de Baco Exu do Blues, Criolo, Gloria Groove, Iza e Xênia França.

Na categoria Intérprete de Canção Popular estão indicados Duda Beat, Lucy Alves, Marília Mendonça, Roberta Miranda e Roberto Carlos.

A cantora Anitta aparece na categoria Especiais, na subdivisão Lançamento em Língua Estrangeiro com o álbum Versions of Me - o que traz a canção Girl From Rio -, que ampliou sua participação no mercado internacional de música.

Na categoria Projeto Audiovisual, criada para substituir DVD, concorrem Anitta, Gilsons, Iza, Pablo Vittar, Gloria Groove e Tim Bernardes.

A cerimônia do 30º Prêmio da Música Brasileira ocorrerá no palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro no dia 31 de maio e será apresentada por Felipe Neto e Lázaro Ramos. A cantora Alcione será a homenageada deste ano.

O PMB, criado pelo empresário José Maurício Machline, tem em seu conselho Antônio Carlos Miguel, Arnaldo Antunes, Djavan, Emicida, Gilberto Gil, João Bosco, Karol Conka, Ney Matogrosso, Wanderléa, Yamandu Costa, Machline e Heloisa Guarita.

Lista de Indicados ao 30ª edição do Prêmio da Música Brasileira

CANÇÃO POPULAR

Dupla: Maiara e Maraisa

Maiara e Maraisa Nage: Os Barões da Pisadinha

Os Barões da Pisadinha Grupo: Orquestra Greiosa, Psirico e Zimbra

Orquestra Greiosa, Psirico e Zimbra Intérprete: Duda Beat, Lucy Alves, Marília Mendonça, Roberta Miranda, Roberto Carlos

Duda Beat, Lucy Alves, Marília Mendonça, Roberta Miranda, Roberto Carlos Lançamento: Duda Beat (Dar uma Deitchada - Produção: Lux & Tróia); Felipe Cordeiro e Chico César (De Amor, Amor - Produção: Felipe Cordeiro); Marília Mendonça (Decretos Reais - Produção: Junior Champi, Elvis Tcherr)

ESPECIAIS

Lançamento Eletrônico: Batata boy e Garbela (Entre Cidades - Produção: Batata Boy, Garbela); Gerra G (Todos os Lados - Produção: Gerra G); VHOOR (Baile & Bass - Produção: VHOOR)

Batata boy e Garbela (Entre Cidades - Produção: Batata Boy, Garbela); Gerra G (Todos os Lados - Produção: Gerra G); VHOOR (Baile & Bass - Produção: VHOOR) Lançamento em Língua Estrangeira: Anitta (Versions of Me - Produção: Ryan Tedder); Blubell e Luca Raele (If You Only Knew Acoustic - Produção: Luca Raele); Cássia Eller e Victor Biglione (Cássia Eller & Victor Biglione in blues - Produção: Victor Biglione, Zé Nogueira)

Anitta (Versions of Me - Produção: Ryan Tedder); Blubell e Luca Raele (If You Only Knew - Produção: Luca Raele); Cássia Eller e Victor Biglione (Cássia Eller & Victor Biglione in blues - Produção: Victor Biglione, Zé Nogueira) Lançamento Erudito: Orquestra Sinfonica Brasileira (Abertura da Ópera o Guarani - Ao Vivo); Orquestra Sinfonica Brasileira (Bachiana Nº 4-1 Movimento); Orquestra Sinfonica Brasileira (Divertimento para Cordas - Ao vivo)

Orquestra Sinfonica Brasileira (Abertura da Ópera o Guarani - Ao Vivo); Orquestra Sinfonica Brasileira (Bachiana Nº 4-1 Movimento); Orquestra Sinfonica Brasileira (Divertimento para Cordas - Ao vivo) Lançamento Infantil: Dudu Nicácio (Bloco Fera Neném - Produção: Rodrigo Braga); Mundo Bita (É Alegria - Produção: Chaps Melo, Vinícius Guerra e Walman Filho); Planeta DóRéMi, Léo Pinheiro (Lá na Fazenda do Meu Pai - Produção: Léo Pinheiro)

Dudu Nicácio (Bloco Fera Neném - Produção: Rodrigo Braga); Mundo Bita (É Alegria - Produção: Chaps Melo, Vinícius Guerra e Walman Filho); Planeta DóRéMi, Léo Pinheiro (Lá na Fazenda do Meu Pai - Produção: Léo Pinheiro) Projeto Especial: Alfredo Del-Penho, João Cavalcanti, Moyseis Marques e Pedro Miranda (Desengaiola - Produção: João Cavalcanti e Pedro Luís); Baby Do Brasil e Pepeu Gomes (Baby e Pepeu - Noites Cariocas Ao Vivo - Produção: Pepeu Gomes, Juliano Cortuah); Gabriel Aragão (Malhada Vermelha - Trilha Sonora Original do Filme - Produção: Gabriel Aragão)

INSTRUMENTAL

Grupo: Gian Correa e os Chorões Alterados, Letieres Leite, Orkestra Rumpilezz, Pianorquestra

Gian Correa e os Chorões Alterados, Letieres Leite, Orkestra Rumpilezz, Pianorquestra Solista: Bebê Kramer, Dom Salvador, Jaques Morelenbaum, Jorge Helder, Yamandu Costa

Bebê Kramer, Dom Salvador, Jaques Morelenbaum, Jorge Helder, Yamandu Costa Lançamento: Dom Salvador (Samborium - Produção: Dom Salvador); Letieres Leite, Orquestra Rumpilezz (Moacir de todos os santos - Produção: Letieres Leite, Sylvio Fraga e Pepê Monnerat); Yamandu Costa, Bebê Kramer (Simpatia - Produção: Yamandu Costa e Bebê Kramer)

MPB

Grupo: Bala Desejo, Banda de Boca, MPB4

Bala Desejo, Banda de Boca, MPB4 Intérprete: Alaíde Costa, Djavan, Dori Caymmi, Gilberto Gil, Mônica Salmaso

Alaíde Costa, Djavan, Dori Caymmi, Gilberto Gil, Mônica Salmaso Lançamento: Alaíde Costa (O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim - Produção: Marcus Preto, Pupillo, Emicida); Alceu Valença, Orquestra de Ouro Preto (Valencianas II: Ao Vivo Em Portugal - Produção: Maestro Rodrigo Toffolo); Chico Buarque, Hamilton de Holanda (Que Tal um Samba? - Produção: Luiz Claudio Ramos)

Alaíde Costa (O Que Meus Calos Dizem Sobre Mim - Produção: Marcus Preto, Pupillo, Emicida); Alceu Valença, Orquestra de Ouro Preto (Valencianas II: Ao Vivo Em Portugal - Produção: Maestro Rodrigo Toffolo); Chico Buarque, Hamilton de Holanda (Que Tal um Samba? - Produção: Luiz Claudio Ramos) Melhor Canção: Alaíde Costa (Pessoa-Ilha - Intérprete: Alaíde Costa - Compositor: Emicida, Ivan Lins); Chico Buarque, Hamilton de Holanda (Que Tal um Samba? - Intérprete: Chico Buarque - Compositor: Chico Buarque); Zé Miguel Wisnik (Chorou e Riu - Intérprete: Zé Miguel Wisnik, Mônica Salmaso - Compositor: Zé Miguel Wisnik)



MÚSICA URBANA

Grupo: Afrocidade, Pavilhão 9, Planet Hemp

Afrocidade, Pavilhão 9, Planet Hemp Intérprete: Baco Exu do Blues, Criolo, Gloria Groove, IZA, Xênia França

Baco Exu do Blues, Criolo, Gloria Groove, IZA, Xênia França Lançamento: Criolo (Sobre Viver - Produção: Tropkillaz); Baco Exu do Blues (QVVJFA - Produção: Marcelo Delamare); Planet Hemp (JARDINEIROS - Produção: Planet Hemp, Nave, Mario Caldato Jr, Tropkillaz)

POP/ROCK

Grupo: Gilsons, Jovem Dionísio,

Gilsons, Jovem Dionísio, Intérprete: Chico César, Elza Soares, Erasmo Carlos, Tom Zé, Tulipa Ruiz

Chico César, Elza Soares, Erasmo Carlos, Tom Zé, Tulipa Ruiz Lançamento: Erasmo Carlos (O Futuro Pertence Á... Jovem Guarda - Produção: Pupillo); Elza Soares -(Elza Ao Vivo No Municipal - Produção: Rafael Ramos); Chico César (Vestido de Amor - Produção: Jean Lamoot, Chico César)

REGIONAL

Dupla: Duo Aduar, Mayck & Lyan, Sample Hate

Duo Aduar, Mayck & Lyan, Sample Hate Grupo: Boi Bumbá Garantido, Olodum, Quinteto Violado

Boi Bumbá Garantido, Olodum, Quinteto Violado Intérprete: Alceu Valença, Almir Sater, Elba Ramalho, Isadora Melo, Zeca Veloso

Alceu Valença, Almir Sater, Elba Ramalho, Isadora Melo, Zeca Veloso Lançamento: Almir Sater (Do Amanhã Nada Sei - Produção: Eric Silver); Elba Ramalho (Elba Ramalho No Maior São João do Mundo Ao Vivo - Produção: Junior Evangelista); Zeca Veloso (O Sopro do Fole - Produção: Zeca Veloso, Luciano Oliveira, Antonio Pedro Ferraz, Pedro Paulo Monnerat)

Almir Sater (Do Amanhã Nada Sei - Produção: Eric Silver); Elba Ramalho (Elba Ramalho No Maior São João do Mundo Ao Vivo - Produção: Junior Evangelista); Zeca Veloso (O Sopro do Fole - Produção: Zeca Veloso, Luciano Oliveira, Antonio Pedro Ferraz, Pedro Paulo Monnerat) Revelação: Fernando Dias Gomes, Maurício Guil, Plínio Fernandes

SAMBA

Grupo: Grupo Fundo De Quintal, Grupo Revelação, Raça Negra

Grupo Fundo De Quintal, Grupo Revelação, Raça Negra Intérprete: Diogo Nogueira, Ferrugem, Maria Rita, Martinho da Vila, Péricles

Diogo Nogueira, Ferrugem, Maria Rita, Martinho da Vila, Péricles Lançamento: Diogo Nogueira e Hamilton de Holanda (Fim do Horizonte - Produção: Hamilton de Holanda e André Vasconcellos); Grupo Fundo De Quintal (Fundo de Quintal - 45 Anos Vol.1 Ao Vivo - Produção: André Renato); Martinho da Vila (Mistura Homogênea - Produção: Celso Filho, Martinho Antônio)