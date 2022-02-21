Maíra Cardi comenta ataques à filha, Sophia, nas redes sociais

Arthur Aguiar com a esposa Maíra Cardi Crédito: Instagram/@arthuraguiar

Na noite de sábado, 19, Maíra Cardi comentou em seu Instagram os ataques que sua filha, Sophia, tem sofrido nas redes sociais. A pequena, de apenas 3 anos, é filha da life coach com o ator e cantor, Arthur Aguiar, atual participante do Big Brother Brasil 22.

Após a vitória de Arthur Aguiar na Prova do Anjo de sábado, 19, internautas e torcidas contrárias postaram ofensas e criticaram a aparência de Sophia.

Em uma publicação no Twitter, a conta oficial de Arthur pediu respeito e "Sophia merece respeito" entrou para os assuntos mais comentados da rede social.

Maíra falou sobre o assunto nos stories e agradeceu o carinho dos fãs. Ela repostou uma publicação do perfil Gina Indelicada e escreveu: "Eu não vi, felizmente não sei do que se trata! Mas infelizmente muitas pessoas são assim mesmo. Esse é nosso triste mundo! É muito pensamento ruim. Não foi à toa que ela foi parar na UTI! Obrigada pelo carinho de quem manda energia positiva, orações e palavra bonita! Peço para que sempre coloquem ela na oração de vocês".

A influenciadora relembrou o momento em que Sophia foi parar na UTI devido a uma parada respiratória, no mesmo dia em que Arthur entrou no BBB 22. Na ocasião, Maíra comentou em uma de suas publicações: "criança é frágil e acaba absorvendo toda maldade que vem".