Mães no Centro traz protagonismo materno como tema de evento multiartístico

Bruna Perê é uma das participantes do projeto Mães do Centro Crédito: Acervo pessoal

"Podia ter um evento com espaço paras crianças correrem e as mães conversarem, ouvirem música e baterem papo com outras mães, né?", dessa pergunta surgiu a ideia do projeto Mães no Centro, que acontece sábado (4), no Espaço Thelema, Centro de Vitória, a partir das 14h.

A programação contempla um bate-papo sobre maternidade, mediado pela psicóloga e consultora de amamentação Thaís Aguiar, a escritora e celebrante de casamento Natasha Siviero e a dançarina Lois Maria.

"A proposta deseja ser um espaço para mães compartilharem suas experiências e desafios. Quem quiser participar será bem-vinde", explica Thais. Quem for com as crianças vai poder contar com recreação e contação de histórias. Tia Esmeralda vai cuidar da recreação, e a atriz e artista plástica Josilene Nery de uma oficina de argila e pintura para crianças.

Depois de encerrado o bate-papo, começa a apresentação de dança de Lois Marie, além de um sarau em que todos são bem-vindes para lerem poemas autorais ou de sua preferência.

À noite, começa o show de Bruna Perê, que apresenta um repertório de samba, MPB e brasilidades, além de algumas músicas compostas por ela. Bruna, Natasha, Thais, Lois e Esmeralda são mães, mas contam que o evento tende a ser agregador para todos os públicos. A ideia é que mais gente consiga perceber a realidade delas e das crianças, fortalecendo redes de apoio no centro de Vitória, e possibilidades artísticas.

Durante todo o tempo do evento, haverá banquinha de livros de mulheres à venda, organizada pelo Coletivo Maria Ortiz, que reúne mulheres escritoras do Espírito Santo. Cada livro poderá ser adquirido com autógrafo da autora, e o catálogo contempla livros infantis e adultos.

Mães no Centro é um evento piloto, e as organizadoras contam com a participação de todas para haver novas edições. Haverá cobrança de couvert artístico para a recreadora e a cantora.

PROJETO MÃES DO CENTRO