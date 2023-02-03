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Cultura

Mães no Centro traz protagonismo materno como tema de evento multiartístico

Música, bate-papo, literatura e dança compõem a programação, que conta ainda com recreação para os pequenos. Atividades acontecem neste sábado (4), no Centro de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 16:35

Bruna Perê é uma das participantes do projeto Mães do Centro
Bruna Perê é uma das participantes do projeto Mães do Centro Crédito: Acervo pessoal
"Podia ter um evento com espaço paras crianças correrem e as mães conversarem, ouvirem música e baterem papo com outras mães, né?", dessa pergunta surgiu a ideia do projeto Mães no Centro, que acontece sábado (4), no Espaço Thelema, Centro de Vitória, a partir das 14h.
A programação contempla um bate-papo sobre maternidade, mediado pela psicóloga e consultora de amamentação Thaís Aguiar, a escritora e celebrante de casamento Natasha Siviero e a dançarina Lois Maria.
"A proposta deseja ser um espaço para mães compartilharem suas experiências e desafios. Quem quiser participar será bem-vinde", explica Thais. Quem for com as crianças vai poder contar com recreação e contação de histórias. Tia Esmeralda vai cuidar da recreação, e a atriz e artista plástica Josilene Nery de uma oficina de argila e pintura para crianças.
Depois de encerrado o bate-papo, começa a apresentação de dança de Lois Marie, além de um sarau em que todos são bem-vindes para lerem poemas autorais ou de sua preferência.
À noite, começa o show de Bruna Perê, que apresenta um repertório de samba, MPB e brasilidades, além de algumas músicas compostas por ela. Bruna, Natasha, Thais, Lois e Esmeralda são mães, mas contam que o evento tende a ser agregador para todos os públicos. A ideia é que mais gente consiga perceber a realidade delas e das crianças, fortalecendo redes de apoio no centro de Vitória, e possibilidades artísticas.
Durante todo o tempo do evento, haverá banquinha de livros de mulheres à venda, organizada pelo Coletivo Maria Ortiz, que reúne mulheres escritoras do Espírito Santo. Cada livro poderá ser adquirido com autógrafo da autora, e o catálogo contempla livros infantis e adultos.
Mães no Centro é um evento piloto, e as organizadoras contam com a participação de todas para haver novas edições. Haverá cobrança de couvert artístico para a recreadora e a cantora.

PROJETO MÃES DO CENTRO

  • QUANDO: sábado (4), de 14h às 22h
  • COUVERT: R$ 10
  • ONDE: Espaço Thelema. Rua Graciano Neves, 90, centro de Vitória

  • PROGRAMAÇÃO:
  • 14h: início do evento, com banquinha de livros, espaço para crianças e música ambiente.
  • 16h às 18h: bate-papo sobre maternidade na varanda (mediação de Thais Aguiar, Natasha Siviero e Lois Marie)
  • 16h às 19h: oficina com Josi Nery na parte interna da loja e recreação com Tia Esmeralda
  • 18h: apresentação de dança com Lois Maria
  • 18h30: sarau das escritoras (microfone aberto e mediação de Aline Dias)
  • 19h30: show de Bruna Perê com repertório para todas as idades 

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