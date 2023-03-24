Lula assina decreto que restabelece regras da Lei Rouanet

O presidente, Luis Inácio Lula da Silva (PT), participou na noite dessa quinta-feira (23), do ato pelo direito à cultura, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro Crédito: Fotoarena/Folhapress

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, na noite desta quinta-feira, 23, incentivos públicos aos projetos culturais e a existência do Ministério da Cultura. "Que o governo nunca mais ouse desmontar a experiência e a prática cultural do povo brasileiro", disse, durante evento no Teatro Municipal do Rio.

Acompanhado pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, Lula assinou o decreto que restabelece regras da Lei Rouanet e outros incentivos aos projetos culturais. Lula estava acompanhado pela mulher, Rosângela Lula da Silva, a Janja, e o evento foi prestigiado por vários artistas, como José de Abreu e Antônio Pitanga. Margareth Menezes exaltou iniciativas culturais do governo e a recriação do Ministério da Cultura.

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