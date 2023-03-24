Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura

Lula assina decreto que restabelece regras da Lei Rouanet

Presidente restabelece regras da Lei Rouanet em evento no Rio ao lado da ministra Margareth Menezes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Março de 2023 às 11:49

O presidente, Luis Inácio Lula da Silva (PT), participou na noite dessa quinta-feira (23), do ato pelo direito à cultura, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro
O presidente, Luis Inácio Lula da Silva (PT), participou na noite dessa quinta-feira (23), do ato pelo direito à cultura, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro Crédito: Fotoarena/Folhapress
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, na noite desta quinta-feira, 23, incentivos públicos aos projetos culturais e a existência do Ministério da Cultura. "Que o governo nunca mais ouse desmontar a experiência e a prática cultural do povo brasileiro", disse, durante evento no Teatro Municipal do Rio.
Acompanhado pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, Lula assinou o decreto que restabelece regras da Lei Rouanet e outros incentivos aos projetos culturais. Lula estava acompanhado pela mulher, Rosângela Lula da Silva, a Janja, e o evento foi prestigiado por vários artistas, como José de Abreu e Antônio Pitanga. Margareth Menezes exaltou iniciativas culturais do governo e a recriação do Ministério da Cultura.

PATROCÍNIOS DA PETROBRAS

Durante o evento, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou que a empresa vai ampliar o patrocínio de projetos culturais. "Estamos hoje a menos de 10% do investimento em cultura, patrocínios, da Petrobras. Vamos voltar para a média do seu governo (das duas gestões anteriores)", afirmou. "Todas as empresas, lideradas pela Petrobras, devem voltar a valorizar a cultura", completou Prates.

Veja Também

Colatina terá Vila da Páscoa com música e distribuição de doces

Festival 'Parque Aberto' retorna domingo (26) na Casa do Governador

Turnê de 80 anos de Paulinho da Viola chega a Vitória: "É motivo para celebração"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados