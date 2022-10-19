Lollapalooza Brasil divulga atrações divididas por dia para festival de 2023

A organização do Lollapalooza Brasil, que será realizado nos dias 24, 25 e 26 de março de 2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, divulgou nesta quarta-feira, 19, a ordem dos shows em cada dia do festival.
Nos três dias do evento de música, nomes como Drake, Billie Eilish, blink-182, Tame Impala, Rosalía e Lil Nas X estão na programação.
Confira os shows do Lolla Brasil 2023 em cada dia do festival:
24 DE MARÇO, SEXTA-FEIRA
Billie Eilish, Lil Nas X, Kali Uchis, Claptone, Gorgon City, Conan Gray, Rise Against, Dominic Fike, Polo & Pan, John Summit, Pedro Sampaio, Anavitória, Modest Mouse, Black Alien, Nora En Pure, Suki Waterhouse, Hot Milk, Devochka, Planta & Raiz, Madds, Öwnboss, Gab Ferreira, BABY, Aline Rocha, Aliados, Brisa Flow, Curol
25 DE MARÇO, SÁBADO
blink-182, Tame Impala, Jane’s Addiction, The 1975, Jamie XX, Fred Again, Melanie Martinez, Wallows, Sofi Tukker, Yungblud, Ludmilla, Purple Disco Machine, Filipe Ret, Pitty, Mochakk, Liu, Gilsons, Tássia Reis, Carol Biazin, Eli Iwasa, Medulla, D-Nox, Mulamba, Ana Frango Elétrico, Binaryh, Melanie Ribbe, Valentina Luz
26 DE MARÇO, DOMINGO
Drake, Rosalía, Armin van Buuren, Alison Wonderland, Tove Lo, Aurora, L7NNON, Omar Apollo, Cigarettes After Sex, Rashid, Os Paralamas do Sucesso, 100 Gecs, Dubdogz x KVSH, Tuyo, O Grilo, Black Pantera, Rooftime, Santti, Larissa Luz, Carola, Deekpaz, Camilla Brunetta, Number Teddie, Carol Seubert
- Serviço
- Lollapalooza Brasil
- Dias: 24, 25 e 26 de março de 2023
- Local: Autódromo de Interlagos, Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos, São Paulo
- Informações: Lollapalooza Br