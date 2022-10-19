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Programação

Lollapalooza Brasil divulga atrações divididas por dia para festival de 2023

Festival será realizado de 24 a 26 de março, no Autódromo de Interlagos, e terá nomes como Drake, Billie Eilish, blink-182, Tame Impala
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 15:51

Billie Eilish irá se apresentar no Lollapalooza Brasil em 2023
Billie Eilish irá se apresentar no Lollapalooza Brasil em 2023 Crédito: Reuters/Folhapress
A organização do Lollapalooza Brasil, que será realizado nos dias 24, 25 e 26 de março de 2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, divulgou nesta quarta-feira, 19, a ordem dos shows em cada dia do festival.
Nos três dias do evento de música, nomes como Drake, Billie Eilish, blink-182, Tame Impala, Rosalía e Lil Nas X estão na programação.
Confira os shows do Lolla Brasil 2023 em cada dia do festival:

24 DE MARÇO, SEXTA-FEIRA

Billie Eilish, Lil Nas X, Kali Uchis, Claptone, Gorgon City, Conan Gray, Rise Against, Dominic Fike, Polo & Pan, John Summit, Pedro Sampaio, Anavitória, Modest Mouse, Black Alien, Nora En Pure, Suki Waterhouse, Hot Milk, Devochka, Planta & Raiz, Madds, Öwnboss, Gab Ferreira, BABY, Aline Rocha, Aliados, Brisa Flow, Curol

25 DE MARÇO, SÁBADO

blink-182, Tame Impala, Jane’s Addiction, The 1975, Jamie XX, Fred Again, Melanie Martinez, Wallows, Sofi Tukker, Yungblud, Ludmilla, Purple Disco Machine, Filipe Ret, Pitty, Mochakk, Liu, Gilsons, Tássia Reis, Carol Biazin, Eli Iwasa, Medulla, D-Nox, Mulamba, Ana Frango Elétrico, Binaryh, Melanie Ribbe, Valentina Luz

26 DE MARÇO, DOMINGO

Drake, Rosalía, Armin van Buuren, Alison Wonderland, Tove Lo, Aurora, L7NNON, Omar Apollo, Cigarettes After Sex, Rashid, Os Paralamas do Sucesso, 100 Gecs, Dubdogz x KVSH, Tuyo, O Grilo, Black Pantera, Rooftime, Santti, Larissa Luz, Carola, Deekpaz, Camilla Brunetta, Number Teddie, Carol Seubert
  • Serviço
  • Lollapalooza Brasil
  • Dias: 24, 25 e 26 de março de 2023
  • Local: Autódromo de Interlagos, Av. Sen. Teotônio Vilela, 261 - Interlagos, São Paulo
  • Informações: Lollapalooza Br

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