Israel e Rodolffo gravam música de morador do ES em novo DVD

A dupla Israel e Rodolffo gravaram música em que capixaba participou da composição Crédito: Divulgação

A dupla Israel e Rodolffo gravou, na última quarta-feira (12), a música “Seu Brilho Sumiu”, do DJ e compositor George Santos, conhecido como GG, de 28 anos. A faixa, que contou com a participação da cantora Mari Fernandez, integrará o novo DVD dos sertanejos, intitulado Let’s Bora.

Além do capixaba, os compositores Davi Marcelo, Marcelo Hoffmann e Thauane Fontinelle também contribuíram na canção. Nas redes sociais, GG não conteve a felicidade e postou um vídeo gravado por um fã durante a gravação do DVD da dupla, na capital de Goiás. Na legenda, o compositor expressou sua gratidão aos sertanejos e disse que só ele sabe o “corre até aqui”.

“Tudo nos planos de Deus, tem hora que eu nem acredito ainda. Ver dois dos maiores artistas do Brasil gravar uma música minha é gratificante demais. Só eu sei o meu corre até aqui”, escreveu GG.

Em bate-papo com HZ, GG contou que começou a compor há cerca de três anos, pouco antes de começar a pandemia da Covid-19. Desde o ano passado, ele passou a ir todos os meses para Goiânia focar nesse ramo. Segundo o artista, sua música seria a ideal para entrar no novo projeto de Israel e Rodolffo.

Foi tudo muito natural. Já estava compondo há três anos, mas teve uma hora que passei a ir todos os meses para Goiânia. A dupla já tinha recebido várias músicas, mas não tinham gostado de nenhuma. Eu me juntei com Davi, Marcelo e Thauane e disse: ‘Nós vamos acertar’. Começamos a puxar a melodia e a letra aconteceu naturalmente

Para a sorte do capixaba, a música entrou “aos 45 do segundo tempo” no DVD. “Eles me ligaram e disseram que ia entrar no DVD. A gente não acreditou, foi tudo muito rápido. E ainda falaram que a Mari Fernandez estava confirmada. Fiquei super feliz com essa conquista”, disse.

Segundo o capixaba, a música fala sobre o sentimento de uma pessoa com o ex. “A música fala de alguém que acha que já superou o ex, mas na verdade ainda tem sentimento. Por exemplo, se você encontra o ex na balada, parece que a noite terminou ali, não tem mais clima. É como se o tempo tivesse fechado (risos). Eu acho que é uma sensação que acontece com todo mundo”, ressaltou.



GG afirmou ainda que, apesar da canção ter sido gravada na última semana, não há uma data certa para o lançamento. “Acredito que seja lançada até o mês que vem, mas está na mão deles”, pontuou o artista que tem como inspiração os compositores Vinicius Poeta, Júnior Gomes e Shylton Fernandes.

SOBRE GG

Morador de Vila Velha, na verdade GG é capixaba de coração. O artista nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, e desde a adolescência mora no Espírito Santo. Seu último lançamento foi a música “Feita de Sol”, com participação de Allan Vieira, Black do Acordeon e Breno Fiorin.

"Eu sempre fui apaixonado por música, mas não tem ninguém ligado na minha família. Há uns 10 anos, eu fui convidado para ser promoter em uma boate e durante esse tempo eu fiquei apaixonado pelo trabalho de um DJ. Desde então, comecei a estudar e seguir no ramo. As coisas foram acontecendo”