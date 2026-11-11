Livro gratuito preserva saberes ancestrais de mulheres de comunidades de Vitória

O livro “Saberes Femininos Ancestrais: memórias, cuidados e encantos das mulheres da Piedade e da Fonte Grande - Vitória (ES)” será lançado no dia 28 de novembro, às 9h30, na quadra do CMEITI Carlita Corrêa Pereira, no bairro Piedade, em Vitória. Na ocasião, também será inaugurado o “Mural Ancestral”, pintado perto da entrada do bairro.





A obra é fruto de uma pesquisa de iniciação científica júnior do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), campus Vitória, em parceria com a Escola Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral (EMEFTI) Anacleta Schneider Lucas, da Prefeitura de Vitória. O projeto foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes), e o livro será disponibilizado gratuitamente em versão digital.





A publicação registra os conhecimentos de mulheres que contribuíram para o desenvolvimento das duas comunidades, como parteiras, lavadeiras, benzedeiras, mulheres do samba, costureiras, professoras, lideranças comunitárias, “enfermeiras do morro” e cuidadoras coletivas. As histórias são contadas pelo olhar de estudantes, em sua maioria moradores do território pesquisado.





A coordenadora do projeto, a professora do Ifes Luciana Silvestre Girelli, afirmou que o objetivo foi valorizar o protagonismo feminino nas comunidades e fortalecer a memória coletiva, para que as futuras gerações reconheçam sua ancestralidade por meio dessas trajetórias. “Buscamos evidenciar, através da pesquisa, a atuação primordial de mulheres, em sua maioria negras, na sustentação desse território ao longo de gerações”, explicou.





Os saberes também ganharam as ruas. O mural apresenta o resultado da pesquisa à comunidade e ao público e foi pintado pelo projeto de extensão “Colorindo os Saberes Femininos Ancestrais da Piedade e Fonte Grande, Vitória-ES”. A iniciativa foi organizada pela coordenadora do Núcleo de Arte e Cultura (NAC) do Ifes Vitória, Jéssica Galon da Silva Macedo, com o envolvimento dos pesquisadores juniores.





Além de Luciana, a equipe do projeto tem duas estudantes do curso de Licenciatura em Letras Português do Ifes, a professora de História da EMEFTI Anacleta Schneider Lucas, Sheila Maria Vidal, e cinco bolsistas de iniciação científica júnior, alunos do 8º e do 9º ano do ensino fundamental, moradores da Piedade, da Fonte Grande e do Centro de Vitória.