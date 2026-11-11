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Ancestralidade

Livro gratuito preserva saberes ancestrais de mulheres de comunidades de Vitória

Obra do Ifes com estudantes de escola municipal será lançada em 28 de novembro, no mês da Consciência Negra, junto com a inauguração de um mural na Piedade
Guilherme Marques

Guilherme Marques

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 14:54

Pesquisadoras e estudantes que desenvolveram a obra e o mural na Piedade
Pesquisadoras e estudantes que desenvolveram a obra e o mural na Piedade Foto: Ifes

O livro “Saberes Femininos Ancestrais: memórias, cuidados e encantos das mulheres da Piedade e da Fonte Grande - Vitória (ES)” será lançado no dia 28 de novembro, às 9h30, na quadra do CMEITI Carlita Corrêa Pereira, no bairro Piedade, em Vitória. Na ocasião, também será inaugurado o “Mural Ancestral”, pintado perto da entrada do bairro. 

A obra é fruto de uma pesquisa de iniciação científica júnior do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), campus Vitória, em parceria com a Escola Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral (EMEFTI) Anacleta Schneider Lucas, da Prefeitura de Vitória. O projeto foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes), e o livro será disponibilizado gratuitamente em versão digital.

A publicação registra os conhecimentos de mulheres que contribuíram para o desenvolvimento das duas comunidades, como parteiras, lavadeiras, benzedeiras, mulheres do samba, costureiras, professoras, lideranças comunitárias, “enfermeiras do morro” e cuidadoras coletivas. As histórias são contadas pelo olhar de estudantes, em sua maioria moradores do território pesquisado.

A coordenadora do projeto, a professora do Ifes Luciana Silvestre Girelli, afirmou que o objetivo foi valorizar o protagonismo feminino nas comunidades e fortalecer a memória coletiva, para que as futuras gerações reconheçam sua ancestralidade por meio dessas trajetórias. “Buscamos evidenciar, através da pesquisa, a atuação primordial de mulheres, em sua maioria negras, na sustentação desse território ao longo de gerações”, explicou.

Os saberes também ganharam as ruas. O mural apresenta o resultado da pesquisa à comunidade e ao público e foi pintado pelo projeto de extensão “Colorindo os Saberes Femininos Ancestrais da Piedade e Fonte Grande, Vitória-ES”. A iniciativa foi organizada pela coordenadora do Núcleo de Arte e Cultura (NAC) do Ifes Vitória, Jéssica Galon da Silva Macedo, com o envolvimento dos pesquisadores juniores.

Além de Luciana, a equipe do projeto tem duas estudantes do curso de Licenciatura em Letras Português do Ifes, a professora de História da EMEFTI Anacleta Schneider Lucas, Sheila Maria Vidal, e cinco bolsistas de iniciação científica júnior, alunos do 8º e do 9º ano do ensino fundamental, moradores da Piedade, da Fonte Grande e do Centro de Vitória.

*Texto produzido por Guilherme Marques, aluno do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Felipe Khoury. 

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