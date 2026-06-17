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  • Livraria à beira-mar promove encontro de literatura e jazz neste sábado (20) em Iriri
Entrada gratuita

Livraria à beira-mar promove encontro de literatura e jazz neste sábado (20) em Iriri

Grupo musical Gean Pierre Trio fará apresentação após conversa com o escritor Caê Guimarães e o editor Saulo Ribeiro
Lívia Guerson

Lívia Guerson

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 09:22

Livraria na praia em Iriri
Primeira livraria de frente para o mar do Espírito Santo foi inaugurada em dezembro de 2025 Divulgação/Lúcia Livraria

Leitura, friozinho e o conforto da música jazz. É o combo que a Lúcia Livraria, em Iriri, propõe para este sábado (20), dia de se despedir do outono e celebrar a chegada do inverno, que começa oficialmente no domingo (21). 


Com entrada gratuita, o evento começará às 15h com uma mesa literária formada por Caê Guimarães, autor do romance “Encontro você no oitavo round”, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura, e do curador cultural Saulo Ribeiro, fundador da editora Cousa.


Depois da conversa, o público ainda poderá curtir o show da banda Gean Pierre Trio, que reúne diferentes fases do jazz, clássicos da bossa nova e releituras da MPB. 


Elisa Quadros, idealizadora da livraria localizada na Praia Costa Azul, conta que a proposta do evento é abraçar a chegada do inverno com uma experiência cultural que seja “um convite para desacelerar, apreciar boas histórias e compartilhar encontros significativos”. 

SERVIÇO

Abertura do Inverno na Lúcia Livraria

Data: sábado (20)
Horário: 15h
Local: Lúcia Livraria
Endereço: Avenida Beira-Mar, Praia Costa Azul, Iriri, Anchieta

Entrada gratuita

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