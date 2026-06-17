Livraria à beira-mar promove encontro de literatura e jazz neste sábado (20) em Iriri

Leitura, friozinho e o conforto da música jazz. É o combo que a Lúcia Livraria, em Iriri, propõe para este sábado (20), dia de se despedir do outono e celebrar a chegada do inverno, que começa oficialmente no domingo (21).





Com entrada gratuita, o evento começará às 15h com uma mesa literária formada por Caê Guimarães, autor do romance “Encontro você no oitavo round”, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura, e do curador cultural Saulo Ribeiro, fundador da editora Cousa.





Depois da conversa, o público ainda poderá curtir o show da banda Gean Pierre Trio, que reúne diferentes fases do jazz, clássicos da bossa nova e releituras da MPB.





Elisa Quadros, idealizadora da livraria localizada na Praia Costa Azul, conta que a proposta do evento é abraçar a chegada do inverno com uma experiência cultural que seja “um convite para desacelerar, apreciar boas histórias e compartilhar encontros significativos”.