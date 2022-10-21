Lenine e filho fazem show gratuito em Domingos Martins neste sábado (22)

traz a turnê “Rizoma” acompanhado do seu filho, Bruno Giorgi, para Pedra Aczul Crédito: Divulgação

Após dois anos de pandemia, o Festival Ambiental e Cultural das Montanhas Capixabas voltou. A segunda edição do evento teve início nesta quinta-feira (20) e segue até domingo (23), na Reserva Águia Branca, em Vargem Alta. Parte da programação acontece na Vila de São Paulinho do Aracê, em Domingos Martins. Com entrada franca, os visitantes poderão curtir uma programação recheada de educação ambiental, arte, trilhas e música.



Uma das atrações mais aguardadas do Festival neste ano é o cantor Lenine, que traz a turnê “Rizoma” acompanhado do seu filho, Bruno Giorgi, neste sábado (22), às 20h. Além do dono do sucesso “Paciência”, o line up ainda conta com shows do DJ Zappie, às 17h, Coral VOX Vitória, às 18h, Gruppo Folckloristico Granello Giallo, às 18h40, e Grupo Moxuara, às 19h.

Cabe ressaltar que as apresentações musicais irão acontecer na Vila de São Paulinho do Aracê, localizada na ES 164, Caminho das Flores, Km 09, Domingos Martins. O restante da programação segue normalmente na Reserva Ambiental Águia Branca, em Vargem Alta.



Voltado ao meio ambiente e à sustentabilidade, o Festival conta com uma programação recheada durante o dia. Por lá, acontecem trilhas ecológicas, artes com elementos naturais, cinema ambiental, teatro consciente, intervenção circense, observação e soltura de pássaros, aula de yoga e muito mais.

Realizado pelo Instituto O Canal, o evento se tornou um 'guarda chuva' de várias atividades socioambientais para sensibilizar e chamar a atenção da sociedade para o meio ambiente. Segundo um dos oganizadores, Sandro Firmino o Festival possui uma localização estratégica em relação à natureza.

"Estamos nas cabeceiras de dois importantes rios do Estado, o Jucu e o Itapemirim. Além disso, a região de Pedra Azul acolhe espécies raras da fauna e flora da Mata Atlântica, algumas, inclusive, já ameaçadas de extinção", destacou.



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