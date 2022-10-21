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Montanhas capixabas

Lenine e filho fazem show gratuito em Domingos Martins neste sábado (22)

Cantor e Bruno Giorgi se apresentam na 2ª edição do Festival Ambiental e Cultural das Montanhas Capixabas, em Vila de São Paulinho do Aracê
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 16:44

traz a turnê “Rizoma” acompanhado do seu filho, Bruno Giorgi, para Pedra Aczul
traz a turnê “Rizoma” acompanhado do seu filho, Bruno Giorgi, para Pedra Aczul Crédito: Divulgação
Após dois anos de pandemia, o Festival Ambiental e Cultural das Montanhas Capixabas voltou. A segunda edição do evento teve início nesta quinta-feira (20) e segue até domingo (23), na Reserva Águia Branca, em Vargem Alta. Parte da programação acontece na Vila de São Paulinho do Aracê, em Domingos Martins. Com entrada franca, os visitantes poderão curtir uma programação recheada de educação ambiental, arte, trilhas e música.
Uma das atrações mais aguardadas do Festival neste ano é o cantor Lenine, que traz a turnê “Rizoma” acompanhado do seu filho, Bruno Giorgi, neste sábado (22), às 20h. Além do dono do sucesso “Paciência”, o line up ainda conta com shows do DJ Zappie, às 17h, Coral VOX Vitória, às 18h, Gruppo Folckloristico Granello Giallo, às 18h40, e Grupo Moxuara, às 19h.
Cabe ressaltar que as apresentações musicais irão acontecer na Vila de São Paulinho do Aracê, localizada na ES 164, Caminho das Flores, Km 09, Domingos Martins. O restante da programação segue normalmente na Reserva Ambiental Águia Branca, em Vargem Alta.
Voltado ao meio ambiente e à sustentabilidade, o Festival conta com uma programação recheada durante o dia. Por lá, acontecem trilhas ecológicas, artes com elementos naturais, cinema ambiental, teatro consciente, intervenção circense, observação e soltura de pássaros, aula de yoga e muito mais.
Realizado pelo Instituto O Canal, o evento se tornou um 'guarda chuva' de várias atividades socioambientais para sensibilizar e chamar a atenção da sociedade para o meio ambiente.  Segundo um dos oganizadores, Sandro Firmino o Festival possui uma localização estratégica em relação à natureza.
"Estamos nas cabeceiras de dois importantes rios do Estado, o Jucu e o Itapemirim. Além disso, a região de Pedra Azul acolhe espécies raras da fauna e flora da Mata Atlântica, algumas, inclusive, já ameaçadas de extinção", destacou.

SERVIÇO

  • 2º Edição do Festival Ambiental e Cultural das Montanhas Capixabas
  • Quando: até domingo (23)
  • Onde: Reserva Ambiental Águia Branca - ES 164, Caminho das Flores, Km 14
  • Entrada gratuita   

  • PROGRAMAÇÃO DE SÁBADO E DOMINGO
  • Sábado (22), na Reserva Águia Branca 
  • 5h - Observação dos Pássaros
  • 8h - Prática de Yoga (Para participar basta fazer um comentário no Instagram com o nome completo ou enviar nome + atividade (yoga) para o email [email protected]
  • 9h - Workshop de Meliponicultura (A inscrição está sendo feita via email, envie o nome completo e o nome da atividade (workshop meliponicultura) para o email [email protected]
  • 13h - Soltura de Pássaros na Fazenda Fioretti

  • Sábado (22), na Vila de São Paulinho do Aracê, localizada na ES 164, Caminho das Flores, Km 09, Domingos Martins
  • 17h - DJ Zappie
  • 18h - Coral VOX Vitória
  • 18h40 - Gruppo Folckloristico Granello Giallo
  • 19h - Grupo Moxuara,
  • 20h - Lenine e Bruno Giorgi
  • Ingressos: Entrada gratuita

  • Domingo (23), na Reserva Águia Branca 
  • 9h: Trilha Ecológica 
  • Informações e contatos: Instagram: @festivaldasmontanhas / Email: [email protected] / Telefone: (27) 99809-7748 - Sandro Firmino / (27) 99986-4177 - Thiago Ferrari

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