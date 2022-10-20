Congo ganha semana em sua homenagem com programação em Vila Velha

O congo cabixaba é uma das manifestações culturais e musicais do ES. Crédito: Fernando Madeira

Gênero musical que carrega as raízes culturais do Espírito Santo, o congo ganha uma semana para chamar de sua em Vila Velha. Até domingo (23), a Praça Pedro Valadares, na Barra do Jucu, recebe uma estrutura de apresentações, com direito a barraquinhas para venda de artesanato local e comida para receber bandas de congo tradicionais da região.

A Semana Municipal de Congo de Vila Velha faz parte de um projeto de Lei, de autoria do vereador Joel Rangel, que visa celebrar o patrimônio cultural do município. O evento tem o intuito de fortalecer e exaltar os costumes e tradições do povo vilavelhense e valorizar a união das famílias em torno dessas tradições que conectam diferentes gerações.

"Mostrar essas belezas, da cultura do congo, para o turista é uma forma de alavancar o emprego e renda na região e nas famílias que mantém essa tradição. É um momento importante esses quatro dias de comemoração", destaca o subsecretário de Cultura de Vila Velha, Manoel Goes.

As bandas Tambor de Jacarenema, Madalenas do Jucu, Beatos de São Benedito, Raízes da Barra e do Mestre Honório regatam o gênero com apresentações diárias a partir das 19h. Curtas sobre a cultura capixaba e o congo também serão exibidos no espaço montado na praça.

Segundo Carlos Magno, secretário geral e promotor do evento, as comemorações são importantes também para entrar no calendário de comemorações do estado. "Que isso possa servir de mola propulsora para que a Semana do Congo seja instituída no calendário anual de eventos do estado. Se tratando de congo, a Barra do Jucu é um expoente com bandas de muita relevância cultural no Espírito Santo", afirma.

Grupo de congo feminino "Madalenas do Jucu" participará do encontro Crédito: Beatriz Rego

"A Barra do Jucu é um celeiro. Lá, se mantém até hoje por mais de 50 anos a tradição do congo. Temos bandas icônicas, que realmente começam a render filhotes, como a de Mestre Honório que agora tem a banda Madalenas do Jucu, só com mulheres tocando, e a Beatos de São Benedito, no Centro, que tem uma banda mirim. Existe uma sucessão e é importante para o folclore e a cultura. E essas tradicionais bandas precisam de um apoio ais de perto do poder público e nossa gestão se preocupa com isso", completa Manoel.

*Nara Rozado é aluna do 25º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Esta matéria teve orientação do editor de HZ, Erik Oakes

SERVIÇO

SEMANA MUNICIPAL DO CONGO

Quando: de quinta (20) a domingo (23), a partir das 19h

de quinta (20) a domingo (23), a partir das 19h Onde: Praça Pedro Valadares - Rua Professor João Cardoso, s/n, Barra do Jucu, Vila Velha

Praça Pedro Valadares - Rua Professor João Cardoso, s/n, Barra do Jucu, Vila Velha Entrada franca

PROGRAMAÇÃO

1º dia (20/10/22 – quinta-feira)

19h – Apresentação Musical: Banda de Congo Mirim da ABECA

19h45 – Exibição Audiovisual: DOC Mestre Alcides, de Inara Novaes



20h30 – Apresentação Musical: Banda de Congo Mestre Alcides



22h - Encerramento

2º dia (21/10/22 – sexta-feira)

19h – Exibição Audiovisual: Aniversário de 22 anos da Banda de Congo Tambor Jacaranema

19h45 – Apresentação Musical: Quarteto Barrense



20h30 – Apresentação Musical: Banda de Congo Tambor Jacaranema



22h – Apresentação Musical: Quarteto Barrense



23h – Encerramento



3º dia (22/10/22 – sábado)

19h – Exibição Audiovisual: DOC Mestre Honório e Madalenas do Jucu

20h00 – Apresentação Musical: Grupo de Congo Madalenas do Jucu



21h30 – Apresentação Musical: Banda de Congo Mestre Honório



23h – Encerramento

