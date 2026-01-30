Kysha e Mine e Caçadoras do K-POP chegam ao ES para animar a criançada

Editorias do Site
Fenômenos entre crianças e adolescentes levam coreografias, aventuras e hits virais para apresentações pensadas para toda a família

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 08:00

O mês de fevereiro começa com uma programação especial para a criançada. Fenômenos da internet e personagens que misturam música, dança e aventura tomam conta do palco do Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, em dois espetáculos pensados para encantar crianças, adolescentes e toda a família.

No domingo (1º), às 14h, quem abre a agenda infantil é a dupla Kysha e Mine, sucesso absoluto entre o público jovem. As artistas apresentam o show “Best Friends Forever – Ao Vivo”, reunindo músicas animadas, coreografias que viralizam nas redes sociais e histórias que dialogam diretamente com o universo da amizade, da escola e das descobertas da adolescência.

Donas de bilhões de visualizações no YouTube, Kysha e Mine também conquistaram fãs com a websérie “Lance de Escola”, transformando o palco em uma verdadeira extensão do mundo digital que a criançada já ama.

Já no domingo seguinte (8), às 16h, é a vez das Caçadoras do K-POP entrarem em ação. No espetáculo, Rumi, Mira e Zoey revelam suas identidades secretas em uma missão cheia de música, aventura e amizade. Unidas pelo amor ao K-pop, elas enfrentam uma ameaça sobrenatural representada por uma boy band rival formada por demônios disfarçados — tudo embalado por coreografias vibrantes e muita interação com o público.

Após passarem por Vitória em 2025, as Caçadoras retornam com novidades no repertório, incluindo a música inédita “Saja Boys”, que também chega às plataformas digitais. A proposta é transformar o teatro em um grande palco pop, onde crianças e fãs do gênero possam cantar, dançar e viver a experiência de um verdadeiro show inspirado na cultura coreana.

Com linguagem acessível, humor na medida certa e muita energia, os dois espetáculos reforçam fevereiro como um mês especial para quem busca programação cultural infantil de qualidade, unindo entretenimento, música e histórias que falam diretamente com a nova geração.

Serviço

  • Kysha e Mine – Best Friends Forever (Ao Vivo)
  • Data: 1º de fevereiro (domingo)
  • Horário: 14h
  • Classificação: Livre
  • Local: Espaço Patrick Ribeiro – Vitória
  • Ingressos: patrickribeiro.com.br

  • Caçadoras do K-POP
  • Data: 8 de fevereiro (domingo)
  • Horário: 16h
  • Classificação: Livre
  • Local: Espaço Patrick Ribeiro – Vitória
  • Ingressos: blueticket.com.br

