Jorge e Mateus garantem "alegria de sobra" para show em Guarapari

A dupla Jorge e Mateus se apresenta em Guarapari Crédito: Divulgação

Jorge e Mateus se apresentam neste sábado (14), na P12 Guarapari, com os maiores sucessos da carreira. Além dos sertanejos, a noite contará com apresentações de Léo Santana e CatDealers agitando a festa Na Praia. As atrações prometem tanto que os ingressos já se encontram no nono lote, partindo de R$ 300 (meia). Vale lembrar que assinantes do Clube A Gazeta têm desconto nas entradas meia e inteira.

'Sosseguei', 'Amo Noite e Dia', 'Logo eu', 'De tanto te querer', 'Aí já era', 'Molhando o volante' são alguns dos hits consagrados pela dupla que fazem parte da lista de músicas que eles cantarão para os fãs. "As canções que marcaram época estarão presentes no show", diz Mateus. Além das novas, que estão no último álbum “É simples assim”, que também fazem parte do repertório.

Rodando o país com o projeto “Jorge e Mateus Único”, que esse ano irá percorre algumas cidades do país, a dupla conversou com HZ. Confira.

O que os capixabas podem esperar desse seu retorno aos palcos do Espírito Santo?

Jorge: Que saudade do Espírito Santo, saudade de Guarapari! Os capixabas podem esperar um show repleto de música boa e energia positiva. Sabemos que a entrega de vocês será no mesmo nível porque o capixaba tem isso, né?! Boa energia e alegria de sobra.

Como vai ser o show em Guarapari? Vão apresentar músicas novas para os capixabas?

Mateus: Tem uma mistura boa no nosso repertório, desde as mais antigas até as atuais que estão em nosso último álbum “É simples assim”. Algumas delas são as canções 'Todo Seu' e 'Cinco Regras'.

Os grandes sucessos estarão presentes?

Mateus: Claro! Canções como 'Sosseguei', 'Amo Noite e Dia', 'Logo eu', 'De tanto te querer', 'Aí já era', 'Molhando o volante'… e outras canções variadas que marcaram época estarão presentes sim!

Vocês lançaram recentemente o álbum "É Simples Assim", com 19 faixas, sendo duas inéditas - entre elas a canção de trabalho "5 Regras". Podem falar sobre esse trabalho?

Jorge: Gravamos esse álbum em fevereiro do ano passado, em São Paulo. A ideia foi trazer uma reinterpretação de músicas que fizeram parte da história de muita gente. Eu e o Mateus escolhemos, dentro das nossas preferências, canções para todos viverem uma nostalgia mesmo.

Mateus: São releituras de grandes sucessos românticos, que contemplam diferentes gêneros musicais, canções famosas nas vozes de artistas renomados da música brasileira. Além delas, temos duas inéditas que também levamos para dentro desse trabalho.

Como vocês se sentem em ver quão longe suas músicas chegaram?

Jorge: É gratificante saber que nossa música está nesse lugar de “longe”. Ainda temos muito a trilhar e, se Deus quiser, faremos com muito amor pelos nossos fãs e por aqueles curtem o nosso som. A gente gosta de cantar, a gente vive a música e isso tudo é fruto do que fazemos com muita dedicação e carinho.

Há cerca de 10 anos que vocês sempre se destacam como artistas que têm músicas mais ouvidas no Brasil. Qual o segredo para se manter no topo por tanto tempo e sem perder o público?

Mateus: Temos uma fidelidade com nosso público também. Procuramos fazer uma entrega daquilo que sempre foi a cara de Jorge e Mateus.

No show de vocês, algumas fãs chegam a chorar. Como vocês lidam com esse carinho?

Jorge: É gostoso o abraço sincero. Isso é o que nos incentiva e nos recarrega. O sorriso, o aperto de mão, os cartazes… é um carinho sem igual e que recebemos e guardamos com todo coração.

Quais são os seus planos para 2023?

Mateus: Graças a Deus, estamos seguindo com nossa agenda de shows. Temos também o projeto “Jorge e Mateus Único”, que esse ano ainda percorre algumas cidades do país.

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