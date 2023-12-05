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Games

Jogo 'GTA 6' ganha trailer com cenas de assalto e de curtição; veja

Febre dos anos 2000, franquia de videogame será revivida após dez anos do lançamento do último título
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Dezembro de 2023 às 08:21

Cena do novo GTA 6
Cena do novo GTA 6 Crédito: Reprodução/Youtube/Rockstar Games
O jogo de videogame "GTA 6" ganhou seu primeiro trailer na noite desta segunda-feira, dia 4. 
Com previsão de lançamento para 2025, este é um dos games mais esperados dos últimos anos. O quinto capítulo da franquia, febre no início entre o fim da década de 1900 e início dos anos 2000, foi lançado há dez anos.
No comercial, é possível ver cenas de personagens em festas em casas noturnas e na piscina. Há também perseguições entre polícia e ladrões, como é praxe em qualquer jogo de "GTA". Os protagonistas serão o casal Jason e Lucia.
O trailer seria lançado nesta terça-feira (05), mas foi vazado na internet. Com isso, a Rockstar Games, produtora do título, decidiu liberar a prévia antes do previsto.
O clima nas redes sociais é de empolação. No X, o antigo Twitter, fãs da franquia publicaram que não veem a hora de jogar o novo título e elogiaram as cenas.

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