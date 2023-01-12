Jesus Vida Verão: segunda noite contará com PC Baruk, Bruna Olly e Trazendo a Arca

PC Baruk é uma das atrações da segunda noite do Jesus Vida Verão, em Vila Velha Crédito: Guiame/ Marcos Paulo Corrêa

A louvação e glorificação ao nome de Deus continuarão mais fortes do que nunca na segunda noite do Jesus Vida Verão, que acontece na Praia de Itapoã (Vila Velha), até sábado (14), com apresentações gratuitas. O palco está montado na altura da Avenida Jair de Andrade.

Nesta quinta (12), a partir das 19h, quem sobe ao palco são Bruna Olly, Trazendo a Arca e PC Baruk, que, mais cedo, concedeu entrevista ao "ES 1", da TV Gazeta, falando da expectativa de se apresentar pela quarta vez no evento.

"Espero fazer um show com muita entrega e celebrar a vida após o momento difícil que passamos. Queremos celebrar o amor, pois Deus é o amor", refletiu o artista gospel, conhecido por mesclar, em seu repertório, elementos do jazz, blues e da música pop.

"Sou o filho mais novo de uma família de sete irmãos. Por isso, aprendi a gostar de todos os estilos musicais e consegui mesclar esses elementos para a minha carreira", destacou PC Baruk.

"Vai ter som para todos os gostos e para todo mundo curtir, dos mais jovens aos mais adultos. É importante ressaltar que a apresentação vai contar com acessibilidade".

MOMENTO DE LOUVOR

A primeira noite do Jesus Vida Verão, nesta quarta (11), foi tudo o que os organizadores esperavam. Areias lotadas, muita música e glorificação ao nome de Deus. A organização espera receber, conforme informado pelo "ES1", nesta quinta-feira (12), cerca de 10 mil pessoas em cada um dos quatro dias de apresentações.

A área próxima dos shows está com um reforço na segurança, contando com cerca de 120 membros da guarda municipal, que também farão patrulhamento na faixa de areia a pé e na orla, com quadriciclos e motocicletas.

O trânsito também foi alterado, com mudanças que acontecem nos dias de apresentações, das 18h à meia-noite. As mudanças podem ser conferidas em matéria publicada por A Gazeta

Gabriel Guedes e Eli Soares, que emocionaram os fiéis com suas performances. Na primeira noite, conforme adiantou "HZ" , o Jesus Vida Verão - maior evento cristão em areias do país - recebeu duas atrações inéditas em sua programação:, que emocionaram os fiéis com suas performances.

"Chegando aqui e vi tantas pessoas, meu coração se alegrou, ainda mais sabendo que é uma multidão que veio adorar a Jesus. Tenho certeza que Ele vai estar com os olhos atentos ao que vamos fazer hoje aqui", afirmou Gabriel Guedes ao "ES1", antes de subir ao palco na praia de Itapoã.

Organizador do JVV, Pastor Evaldo Carlos destaca a campanha de arrecadação de alimentos para instituições de caridade. "Continuamos pedindo para as pessoas trazerem 1kg de alimento não perecível para doarmos", conta, enfatizando o tema do evento deste ano.

"Enfatizamos o tema 'De Volta ao Primeiro Amor', que é o de reviver a experiência com Deus, de convívio e entrega, de viver um novo tempo de paz e expressar o amor de Cristo nas pessoas que estão ao nosso lado. Em tempos de conflitos, que vivemos atualmente, é hora de expressarmos este amor de Deus para com as pessoas", complementa.

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