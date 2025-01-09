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EUA

Incêndio destrói Escola de 'Carrie, a Estranha' e 'Sexta-feira muito louca'

Local também foi usado como cenário em filmes como 'Sexta-feira Muito Louca'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Janeiro de 2025 às 11:32

Vários imóveis do bairro de Pacific Palisades, em Los Angeles, foram incendiados
Vários imóveis do bairro de Pacific Palisades, em Los Angeles, foram incendiados Crédito: Mike Blake/REUTERS
Uma das escolas mais tradicionais do bairro de Pacific Palisades, em Los Angeles, que foi usada em produções de Hollywood, foi destruída pelos incêndios florestais.
De acordo com o Corpo de Bombeiros local, o fogo se espalhou rapidamente pelas estruturas da Palisades Charter High School. O espaço foi usado como locação dos filmes "Carrie, a Estranha", "Sexta-feira muito louca", "Dias incríveis", entre outros.
Segundo autoridades, até o momento cinco pessoas morreram e mais de 1,9 mil imóveis foram destruídos pelos incêndios em LA, na Califórnia. Mais de 100 mil pessoas foram evacuadas, inclusive, celebridades que tem casas na região.
A Palisades Charter High School emitiu um comunicado. "Devido aos incêndios em andamento em Palisades, a PCHS está fechada no momento. Forneceremos atualizações sobre o início do semestre da primavera, programado para terça-feira, 14 de janeiro... Alunos e famílias são aconselhados a evitar a área e aderir a todas as ordens de evacuação".

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