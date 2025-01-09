Incêndio destrói Escola de 'Carrie, a Estranha' e 'Sexta-feira muito louca'

Vários imóveis do bairro de Pacific Palisades, em Los Angeles, foram incendiados Crédito: Mike Blake/REUTERS

Uma das escolas mais tradicionais do bairro de Pacific Palisades, em Los Angeles, que foi usada em produções de Hollywood, foi destruída pelos incêndios florestais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros local, o fogo se espalhou rapidamente pelas estruturas da Palisades Charter High School. O espaço foi usado como locação dos filmes "Carrie, a Estranha", "Sexta-feira muito louca", "Dias incríveis", entre outros.

Segundo autoridades, até o momento cinco pessoas morreram e mais de 1,9 mil imóveis foram destruídos pelos incêndios em LA, na Califórnia. Mais de 100 mil pessoas foram evacuadas, inclusive, celebridades que tem casas na região.